El judoca David Gómez falleció al terminar una competencia por un paro cardíaco

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El judoca David Alejandro Gómez falleció tras concluir su competencia debido a un paro cardiorrespiratorio.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez emitió comunicado donde confirmó el deceso.

La causa fue un paro cardiorrespiratorio que se suscitó después de que Gómez terminara su competencia en la Universiada 2022.

Se desvaneció y fue atendido inmediatamente por los servicios médicos que se encontraban presentes, para después ser trasladado en ambulancia al Centro Médico de Especialidades en Ciudad Juárez

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, lamentó el deceso del deportista.

Armando Tonatiuh Mondragón Rodríguez, médico especialista de los equipos deportivos de la UDG, explicó que el deceso fue una "muerte súbita".

“Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. (…) No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”, explicó.