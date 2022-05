"En México no tenemos gente rica": Salinas Pliego asegura que el futbol no es negocio (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien además de ser dueño de Tv Azteca y Elektra ha sido inversionista dentro del futbol mexicano, aseguró que este deporte no es un buen negocio.

El futbol es negocio donde los derechos de transmisión cuestan muchísimo porque se venden en televisión de paga, no en anuncios, y donde las entradas al estadio cuestan carísimas porque son estadios de súper lujo y son para gente rica, y en México, no tenemos estadios de súper lujo ni tenemos gente rica, expresó Salinas Pliego.

Entrevistado para el podcast Creativo de Roberto Mtz, el empresario dijo que desde que incursionó en este negocio como inversionista no ha obtenido las ganancias que la gente podría pensar, sino al contrario, añadió, es un mundo de pérdidas.

Otro punto es que los entrenadores cobran altos salarios, al igual que los jugadores, pero también la afición no va a ver a sus equipos a los estadios, en vivo, sino que ven los partidos por televisión de paga.

“Cuando compramos a algunos equipos, desde entonces, ha sido un problema tras otro. La gente tiene esta idea de que en el futbol se manejan millones y millones, y sí, pero ¿qué pasa? Los técnicos ganan millones y millones, los jugadores ganan millones y millones, y los dueños de los equipos son los que pierden los millones y millones y millones porque no alcanza”.

Señaló que la mayoría de los dueños de los equipos pierden mucho dinero porque se fascinan con la oportunidad de ser campeones, y eso los hace gastar mucho.

“Los dueños de los equipos se fascinan y se ilusionan con el tema de ganar un campeonato, y entonces pierden por completo el piso en cuanto a los resultados financieros”, señaló.

Dijo que algo le molesta es que la Liga MX se haya dado a conocer como una competencia donde los futbolistas ganan mucho dinero y por eso, sus representantes y los de los entrenadores, principalmente sudamericanos, buscan hacer negocio en México.

Para él, la clave para que el negocio de tener un equipo de futbol, principalmente de primera división, sea rentable, es que se tengan los derechos de televisión. Además aseguró que los anuncios no son los que dejan las principales ganancias.

“El único lugar donde el negocio del futbol es rentable es donde los derechos de televisión cuestan muchísimo porque se venden en televisión de paga, no en anuncios, y donde las entradas al estadio cuestan carísimas porque son estadios de súper lujo y son para gente rica, y en México, no tenemos estadios de superlujo y no tenemos gente rica”, afirmó.

“Entonces tenemos entradas de mierda y los derechos de televisión, te pagan las televisoras lo que pueden vender de publicidad. Siempre ha sido un negocio de perder y perder y perder”, añadió.

Ejemplificó con el caso del Atlas, que compró en 2013 y que actualmente es propiedad de Grupo Orlegi.

“Para nosotros, todo lo que perdimos con el Atlas, fue horrible. Primero lo compré carísimo. Y luego tuvimos cinco años de pérdidas. Y luego me mentaban la madre cada vez que iba a Guadalajara. No, muchas gracias…”, dijo.

(Declaración en el minuto 1:05:00)