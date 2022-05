"Nos pagaban mil 500 pesos al mes", Alicia Cervantes habló sobre su salida de Atlas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alicia Cervantes, la delantera del cuadro femenil de Chivas, estuvo como invitada en el podcast del también jugador del Club Guadalajara (varonil), Jesús “Canelo” Angulo. Entre otras cosas, “Licha” recordó cuando rechazó la oferta económica de Rafael Márquez para quedarse con el Atlas.

La nacida en Arandas, Jalisco, debutó con el cuadro de las Rojinegras en el Torneo de Apertura 2017 de la Liga MX Femenil, precisamente su primer partido como profesional lo jugó contra su actual equipo: Guadalajara. En dicho certamen, Alicia Cervantes culminó con 9 tantos conseguidos (séptima en la tabla de goleo) en 13 partidos disputados; Atlas cerró aquel torneo con 24 goles.

Sin embargo, más allá de los goles y el gran rendimiento individual de “Licha” en aquel torneo, el sueldo que ella y sus compañeras percibían era muy poco. “Nos pagaban mil 500 al mes a todas las jugadoras, me lo gastaba casi todo en transporte”, comentó Cervantes al “Canelo” Angulo.

De acuerdo a lo que le comentó a Angulo, ella se acercó en diversas ocasiones con la directiva para hablar acerca de un aumento en su salario. Sin embargo, siempre recibió una respuesta negativa. Por lo tanto, una opción era salir del equipo, pero en podcast mencionó que todas las jugadoras del cuadro Rojinegro firmaron por un año. “Pero si no querías seguir, ellos te bloqueaban por esos seis meses (restantes)”.

“Licha” le comentó a Angulo que el propio Rafael Márquez se comunicó con ella para buscar solucionar la situación. “Era en el tiempo en que estaba Rafa Márquez en Atlas. Me marca. ´Mira, Alicia, queremos que vuelvas, te vamos a aumentar a tres mil pesos´. Le dije: ´Qué bueno, pero yo quiero el aumento no solo para mí, sino para todas, pero no de mil 500 pesos, qué vamos a hacer con eso al mes, no vamos a completar para nada´. Y Rafa me dijo que no me podían subir a más y le agradecí. Incluso me dijo: ´¿Ni por qué yo te estoy hablando? ¿Juegas por dinero?´. Yo le pregunté que si él jugaba por dinero, me respondió que él tenía una familia, y yo le contesté lo mismo, que también tengo una familia”.

Cervantes comentó con Angulo que Rafa Márquez fue el único de parte del Atlas que le marcó para buscar una solución. Y dejó claro que le explicó al exfutbolista y cinco veces mundialista con la Selección Mexicana, que agradecía la llamada y respetaba mucho su trabajo, pero que no iba a regresar a Atlas. Alicia Cervantes se quedó sin jugar seis meses y después se marchó a Rayadas para el Torneo Apertura 2018. Recientemente, “Licha” consiguió el bicampeonato de goleo (Apertura 2021 con 17 y Clausura 2022 con 13) con su actual equipo: las Chivas.