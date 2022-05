Saúl "Canelo" Álvarez fue derrotado por el ruso Dmitry Bivol

El ruso Dmitry Bivol vs Saúl "Canelo" Álvarez. Foto: @LoMejorDelBoxeo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El ruso Dmitry Bivol le propinó al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez la segunda derrota de su carrera, al derrotarlo por decisión unánime en un pleito donde se disputó el cinturón de los semicompletos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).



Para la pelea que tuvo lugar en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Álvarez subió de las 160-168 a las 175 libras y se notó la diferencia en los pesos. El mexicano se vio mermado desde prácticamente la mitad de la pelea por los golpes de poder que le propinaba el ruso que logró acorralarlo en diversas ocasiones en las cuerdas donde “Canelo” desmayaba la guardia y se limitaba a trata de esquivar los golpes.



Álvarez, campeón de los pesos supermedianos, no pudo contrarrestar el jab de Dmitry Bivol. En los primeros rounds, lo atacó con intensidad, pero no logró más que conectarle al ruso un par de uppercuts.

“Canelo” teminó agotado y sin fuerza en sus golpes al cuerpo del ruso; no logró hacerle daño y tuvo un par de momentos en los que pudo ser noqueado.

La única derrota en la carrera del “Canelo” hasta antes de la noche de este sábado es la de Floyd Mayweather, el 14 de septiembre de 2013.

Álvarez, de 31 años, subió a ring vestido con un jorongo brillante de color rosa mexicano de los diseñadores Dolce & Gabbana y con música de mariachis. Sus calzoncillos fueron del mismo color con vivos blanco con dorado.

Por su parte, el ruso Bivol, también de 31 años, tuvo una presentación completamente sobria.



En las entrevistas sobre el ring, Álvarez declaró que desde su punto de vista él ganó la pelea, pero que así es el boxeo y que ahora le tocó perder. Asimismo, dijo que quiere la revancha.