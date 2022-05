Paola Espinosa se retira de los clavados y dice: Ana Guevara “es la peor de la historia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La doble medallista olímpica Paola Espinosa anunció su retiro la mañana de este lunes, tras más de 20 años de carrera.

En conferencia de prensa, Espinosa, de 35 años, dijo que se va decepcionada de las autoridades deportivas mexicanas, sobre todo de la presente administración que dirige Ana Guevara, pues “es la peor de la historia”.

De manera oficial digo adiós a las plataformas y a los trampolines. Para mí es un fin maravilloso, me voy contenta y feliz a disfrutar mi vida. Creo que dejé una huella importante en el deporte mexicano”, declaró.

Paola Espinosa ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la prueba sincronizada en plataforma junto con Tatiana Ortiz. De igual forma, en Londres 2012 ganó otro metal del mismo color en esa prueba, pero con Alejandra Orozco.

Espinosa es la primera y única mexicana en ganar medalla de oro, tanto en pruebas individuales como sincronizadas, en un Campeonato Mundial de Natación. Lo logró en Roma 2009.

“Todo mundo cree eso, de que me quedo con la espina clavada, pero no es así; al contrario, me voy con mucha alegría y emoción. Gané medalla en todo el evento en que participé y esas medallas nadie me las regaló, me costaron mucho trabajo”, explicó.

Paola Espinosa agradeció al último equipo multidisciplinario con el que trabajó, así como a quienes la entrenaron desde que siendo una niña comenzó a entrenar clavados. No mencionó a la china Ma Jin, con quien participó en Beijing 2008 y en Roma 2009.

La clavadista ha decarado cómo Ma Jin lejos de ayudarla para sus competencias en los Juegos Olímpicos de Río 2016, le metió el pie y prefirió ayudar al ya tambié retirado Rommel Pacheco cuando ella decidió terminar su relación personal con él.