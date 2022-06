Entrenadora rescata a nadadora que se desmayó en el Mundial de Budapest (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Mundial de Natación de Budapest 2022 vivió un momento de tensión este miércoles, cuando la nadadora estadunidense Anita Álvarez se desmayó mientras competía en la final de solo libre de natación artística en la piscina de la Isla de Margarita.

La española Andrea Fuentes, entrenadora de la competidora, se lanzó al agua para rescatarla.

A la ayuda de la entrenadora se sumó un miembro de la organización del torneo y consiguieron sacar a Álvarez de la piscina para que fuera atendida por paramédicos, quienes la colocaron en una camilla y se la llevaron fuera del recinto.

Minutos después, el equipo estadunidense informó que Anita se encontraba bien y fuera de peligro, aunque será sometida a distintas pruebas para poder encontrar lo que provocó su desvanecimiento.

En entrevista para El Partidazo de COPE, programa deportivo radiofónico español, Andrea Fuentes declaró: "He visto que en lugar de ir para arriba ha ido para abajo y he pensado 'aquí pasa algo raro', Anita no estaba respirando y no ha respirado hasta pasados dos minutos".

La entrenadora también explicó que cuando llegó a rescatar a Álvarez, su mandíbula estaba tan apretada que no respiraba. Además, añadió que “hace un año le sucedió, pero no tan grave, al final la hemos podido reanimar y ya todo está todo bien”.

Andrea Fuentes, la entrenadora de Anita Álvarez, es una de las nadadoras con más victorias en la historia de ese deporte en España: ganadora de tres platas y un bronce en Juegos Olímpicos, 16 medallas mundialistas y 11 preseas en campeonatos de Europa absolutos.