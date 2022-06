¿Por qué no saltaron los rescatistas para auxiliar a Anita Álvarez? La FINA da sus motivos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de los momentos de tensión que se vivieron cuando Anita Álvarez se desmayó durante la final de solo libre de natación artística en el Mundial de Natación de Budapest 2022, la FINA (Federación Internacional de Natación) explicó el motivo por el cual los rescatistas no entraron en acción para ayudar a la atleta estadounidense, lo que llevó a su entrenadora, Andrea Fuentes, a salvarla.

En entrevista para la española Cadena SER, Andrea Fuentes relató: “salté al agua porque no vi a nadie, ni a un socorrista, lanzarse”. E incluso compartió que el único socorrista que fue a apoyarle no lo hizo de manera correcta.

“Anita pesaba mucho, pero si estuviese sola la sacaba más rápido. He visto al socorrista llegando a su ritmo. El socorrista la mantenía boca arriba y cuando alguien no respira hay que girarle para que no trague agua. Le giraba la cabeza porque el otro no se enteraba de nada. Y encima tenía que arrastrar a los dos porque no sabía nadar bien. El pobre, que no es deportista olímpico, quería hacer su trabajo y yo le decía que se apartase para sacarla más rápido”, añadió Fuentes.

De acuerdo a la entrenadora española, el poder sacar a la atleta de la piscina duró cerca de un minuto. Es importante mencionar que el socorrista que se lanzó tuvo que hacerlo desde el otro lado de la piscina, pues los laterales del recinto se encontraban ocupados por las cámaras de televisión y demás equipo de trabajo.

Ante los hechos, la FINA emitió un comunicado en el que revela que los socorristas registrados para trabajar en el Mundial pueden entrar en acción solo tras la autorización de los árbitros. Sin embargo, el mismo organismo anunció que estudiará las normas vigentes que impiden la intervención de socorristas sin una señal del árbitro.