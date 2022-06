Jornada histórica de futbol adaptado se vivió en el Estadio Azteca (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Este sábado 4 de junio se vivió una jornada histórica de futbol adaptado en el Estadio Azteca, donde deportistas amputados, ciegos y débiles visuales, de talla baja y con discapacidad intelectual disputaron una serie de partidos de exhibición, además, también participaron más de 200 niñas, niños y jóvenes con distintas discapacidades de los centros de atención múltiple de la dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Después llegó el turno de las personas ciegas y débiles visuales, con el encuentro entre Aztecas CDMX y Ajolotes.

Es importante precisar que antes de que ambos equipos entraran en acción, el sonido local anticipó que se requería que la afición guardara silencio en todo momento, pues los jugadores además de utilizar un antifaz para no dar ventaja a los débiles visuales o personas con ceguera parcial, usan un balón que tiene cascabeles adentro, esto con la intención de que el sonido les permita ubicarlo. Y, además, hay guías que les ayudan a posicionarse en el campo. Aunque cuando cayeron los goles resultó inevitable no gritarlos. A diferencia de los jugadores de campo, los arqueros son los únicos que no cuentan con una discapacidad visual.

Al termino del encuentro, llegó la oportunidad para las personas de talla baja. Se llevó a cabo un triangular entre los Guerreros Aztecas, los Leones de Guadalajara y la Selección Mexicana de Fubol de Talla Baja, ésta última recibió un reconocimiento especial por la medalla de bronce obtenida en la Copa América de Lima, Perú 2022 que se realizó del 20 al 23 de mayo.

Tras aquella exhibición fue el turno para el futbol de amputados. También se jugó un triangular entre Titanes, Guerreros Aztecas y Chapulines. Los futbolistas de campo deben tener una pierna amputada y deben jugar con muletas y sin prótesis. Por su parte, el arquero debe contar con una amputación en un brazo.

Al concluir la histórica jornada, cada representativo recibió un reconocimiento por la lucha que realizan a partir del balón en contra de la discriminación que sufren las personas con discapacidad. Al evento asistió el director general del INDEPORTE de la Ciudad de México, Javier Hidalgo, así como la directora del Instituto de las Personas con Discapacidad, Ruth Francisca.