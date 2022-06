Jugadores de las "Rayas" de Tampa Bay se niegan a usar logo en apoyo a la comunidad LGBTQ+

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Algunos jugadores del equipo de Grandes Ligas, las "Rayas" de Tampa Bay, se han negado a usar el logo conmemorativo a la comunidad LGBTQ+ con motivo del mes del orgullo.

El sábado 4 de junio, las “Rayas” de Tampa Bay enfrentaron a las Medias Blancas de Chicago, en un partido que celebraba la Noche del Orgullo.

En conmemoración al mes del orgullo, las “Rayas” adaptaron su logo en los uniformes, para que tuvieran los colores de la bandera de la comunidad LGBTQ+.

Brooks Raley, Jalen Beeks, Jason Adam, Jeffrey Springs y Ryan Thompson fueron los cinco lanzadores identificados que se negaron a portar los logos conmemorativos.

Jason Adam dijo lo siguiente sobre la controversia:

"No es juzgar. No es menospreciar. Es solo lo que creemos; el estilo de vida que nos ha animado a vivir, para nuestro bien, no para abstenerse. Pero, de nuevo, amamos a estos hombres y mujeres, nos preocupamos por ellos, y queremos que se sientan seguros y bienvenidos aquí".

Mientras que su compañero, Kevin Kiermaier comentó: "Me enseñaron a amar a todos como son, vivir tu vida, sean cuales sean tus preferencias, ser tú".