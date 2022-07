FMF confirma destitución de Gerardo Torrado y Luis Pérez de la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio una conferencia de prensa para anunciar la destitución de Gerardo Torrado, director general deportivo de la FMF; Ignacio Hierro, director deportivo de la FMF y Luis Pérez, director técnico de México Sub-20. Mientras que Mónica Vergara se mantiene en su cargo como timonel de la selección femenil.

La decisión por parte del presidente de la FMF se da tras el fracaso que representa el que tanto la Selección Mexicana varonil y femenil no calificaran a los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Además de no conseguir el boleto para el Mundial Sub-20 varonil y el Mundial femenil.

“No hay cambios sencillos en la estructura, nunca. Sin lugar a dudas el hecho de no calificar a dos Mundiales y que dos selecciones no asistan a Juegos Olímpicos fue lo que detonó esta decisión. Algunos indicios de operaciones no estaban al nivel que buscábamos y eso fue lo que nos llevó, junto con los resultados de estos últimos eventos, a tomar estas decisiones”, comentó Yon de Luisa.