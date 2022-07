Gignac se baja del Juego de Estrellas en EU…porque no se ha vacunado contra el covid

MONTERREY, N. L., (apro).- El goleador de Tigres André Pierre Gignac decidió no viajar al Juego de Estrellas programado el próximo mes en Estados Unidos, debido a que no se ha vacunado contra el covid 19, “por sus creencias y formación”.

La Liga MX inicialmente explicó que “por motivos personales” el atacante francés había decidido no acudir a Minneapolis, Minnesota, para participar en el partido All Star entre los estelares del circuito mexicano contra los mejores de la MLS de Estados Unidos, el próximo 10 de agosto en el Allianz Field.

Gignac estaba nominado en automático por ganar el Balón de Oro como delantero, en la pasada temporada, y en el boletín sobre el evento, la liga mexicana explicó que al decidir ausentarse, se optó por llamar en su lugar al atacante de Pumas, Juan Dinneno.

Hoy se dio a conocer en medios, que el galo no fue porque no se ha vacunado, por creencias personales, y que no iba para no generar posibles problemas, pese a que al sitio donde va no es obligatoria la exhibición de un certificado de vacunación contra el coronavirus.

En su cuenta de Instagram, el atacante publicó una historia en la que dijo que notificó a la directiva sobre su decisión:

“Sobre el tema que surgió el día de hoy quiero aclarar que yo hablé con la directiva y le pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias y de formación. Y algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema que es 100% personal. Muchas gracias”.

En el pasado encuentro en casa en el que Tigres ganó 1- 0 a Tijuana, Gignac salió lesionado en los últimos minutos, por un pisotón en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Está en duda su participación en el duelo del próximo sábado ante Atlas, debido a que su actividad está sujeta a la evolución de la lastimadura.