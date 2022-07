Revelan las indisciplinas de “Chito” Villa Zevallos en Chivas: borracheras con jugadoras, amenazas...

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace un año, la directiva de las Chivas destituyó al entrenador Ramón “Chito” Villa Zevallos, luego de que una de las jugadoras lo denunció por haber ido a un table dance con algunas de sus compañeras, quienes tuvieron que subirle los pantalones, pues no podía hacerlo él mismo por el estado de ebriedad en el que se encontraba, y cubrir una cuenta de miles de pesos para poder salir del lugar.

La futbolista también informó a su directiva que Villa Zevallos organizaba asados con esas mismas jugadoras en los que se emborrachaba con ellas. Haber dado a conocer estos hechos ocasionó que la jugadora terminara por irse a otro club, pues ya no soportaba la presión. Sus compañeras le retiraron la palabra y una de ellas la amenazó, delante de todo el plantel, con ir a buscarla a su casa para “darle de putazos” por haber hablado.

Esta historia la cuenta otra de las integrantes del club Chivas Femenil -cuyo nombre será omitido, pero su testimonio fue recabado en una grabación. Será identificada como la jugadora 1-, quien reconoce haber dejado de hablarle a la futbolista denunciante por instrucciones del propio Villa Zevallos cuando su compañera habló con el entrenador sólo para decirle que no estaba de acuerdo con la manera como trataba a las jugadoras, pues las concentraba dos o tres días antes de los partidos en un lugar llamado San Rafael.

En San Rafael las habitaciones de las jugadoras eran de cinco o seis camas, sin aire acondicionado, sin televisión, sin internet, “sólo chinches, sábanas viejas y manchadas”. La jugadora 1 refiere que Villa Zevallos y su auxiliar técnico, Alex González, estaban a dos pasos de donde ellas dormían y no tenían permiso de salir.

“Llegó un punto donde todo el equipo estaba estresado y ansioso todo el tiempo, nos amenazaba con cosas como: ‘si se quejan y no entrenan como yo quiero dormirán aquí y se quedarán todas las noches que yo diga’. Nos decía: ‘deberías agradecer esto, tienen suerte de tener esto’’”, narra.

Asimismo, las sesiones de entrenamiento eran largas y dolorosas. Tampoco les daba un calendario con los horarios de entrenamientos, como lo había pedido la directora deportiva, Nelly Simón, porque les decía que “las cosas se hacen como yo diga”. Así que era a la media noche cuando González, mediante un mensaje, les avisaba a qué hora sería la práctica al día siguiente.

La jugadora 1 cuenta que primero la futbolista denunciante fue a hablar con Nelly Simón sobre lo que pasaba y que su respuesta fue: “habla con él”. La jugadora 1 dice que la futbolista denunciante les contó lo que hizo, les explicó que se sentía sofocada y que ellas le manifestaron que se sentían igual. Les pidió su respaldo. Ella hablaría con el entrenador si todas la apoyaban, pero sus compañeras le dijeron que no, que tenían miedo.

Le pidieron que no lo hiciera. “Te va a borrar”, le advirtieron. “Yo no hablo porque no soy nadie”, soltó una. “Nunca jugarás”, dijeron otras. Las demás estaban aterrorizadas. Cuando la futbolista denunciante habló con Villa Zevallos éste le dijo: “eres malagradecida y te crees más que las demás, así son las cosas en México”. Y pasó lo que le advirtieron: dejó de ser titular. El entrenador la mandó a la banca.

“Esto provocó una división en el equipo, en el vestidor casi todas estaban en contra de ella. ‘Chito’ nos dijo que no la saludáramos, que no le habláramos y que no nos quería ver con ella. Meses despues nos enteremos que al profe y al ‘Regio’ (Alex González) los corrieron. En ese momento Nelly nos dijo que fue por lo que mi compañera había denunciado.

“Todo el equipo se puso en su contra, la tratábamos mal casi todas; bueno, algunas sí le hablábamos a escondidas. Ahí una jugadora le dijo que sabía dónde vivía y que la iba a ir a buscar para agarrarla a putazos. Al final, se fue de Chivas, pero otras jugadoras también se animaron a contar que el entrenador se acostaba con al menos una jugadora del equipo, y otra persona de la institución contó que en varias ocasiones entró al vestidor y vio al profe ‘Chito’ y a su auxiliar con una jugadora haciendo cosas”, dice la jugadora 1.

Ramón Villa Zevallos llegó a las Chivas para el Torneo Apertura 2019. Después de haber sido campeón con Tigres femenil en el Clausura 2019, la directiva felina sorpresivamente prescindió de sus servicios.

La información a la que Proceso tuvo acceso es que en Tigres el entrenador también organizaba los famosos asados y fiestas con las jugadoras y que una de ellas estaba sentada en sus piernas, lo cual la directiva no toleró y decidió destituirlo a pesar de haber hecho campeón al equipo.

Desde su salida de Chivas, el entrenador Ramón Villa Zevallos no ha vuelto a dirigir en el futbol mexicano.

La reportera contactó al representante de la futbolista denunciante para tomar ser versión de los hechos. Sin embargo, no aceptó hacer declaraciones.

Consultada sobre este tema, Nelly Simón dice a Proceso que después de que una jugadora acusó directamente al entrenador Villa Zevallos de haber incurrido en algunas faltas varios meses atrás, turnó el caso al área de Recursos Humanos, se hizo una investigación y algunas entrevistas y se determinó cesarlo junto con Alex González.

“Recibimos la queja, investigamos, escuchamos a todos los implicados y accionamos en función de los protocolos internos (…) Hablamos con el director técnico. El profesor Ramón Villa Zevallos aceptó su culpa. Después hablamos con las jugadoras involucradas y ellas lo defendieron y se responsabilizaron al 100% de los hechos. Es por ello que en menos de 48 horas fue removido de su cargo. Me gustaría aclarar que en ningún momento se reportó algo relacionado a temas de acoso sexual; todo giró en torno a indisciplinas y actitudes que no van con los valores que busca el club”, explica la directora deportiva de Chivas Femenil por escrito y en respuesta a un cuestionario enviado.

Nelly Simón dice que el anuncio oficial de destitución de Villa Zevallos a las jugadoras lo hizo a través de la plataforma Zoom en un enlace que duró apenas dos minutos en los que sólo dijo: “Les comunico que a partir de hoy el profesor Ramón Villa Zevallos deja de ser su entrenador; en los próximos días les comunicaré quién será su nuevo entrenador”.

Simón aclara que en la investigación y entrevistas que se realizaron “nunca arrojaron señalamientos de índole sexual”.

-¿Podría decir si el club (Chivas) informó a la Liga MX, a otros clubes o a la FMF sobre la conducta de maltrato y sexuales del entrenador para alertarlos y que ninguna otra jugadora volviera a estar en una situación similar?, preguntó la reportera a Nelly Simón en el cuestionario mencionado.

-Sí hemos informado del tema a otros clubes cuando nos han solicitado referencias.

-Si alertó, ¿podría explicar cómo lo hizo? Si, por el contrario, no lo hizo, ¿podría explicar por qué?

-Vía telefónica

-¿Chivas Femenil consideró la posibilidad de denunciar al entrenador o alentar a las jugadoras a denunciarlo ante un tribunal ordinario?

-Esa opción siempre ha estado en el protocolo interno, pero la investigación no expuso víctimas que quisieran hacerlo; ni hechos que llevaran al club a llegar a esas instancias.

Nelly Simón precisó que las jugadoras de Chivas Femenil siempre han entrenado y competido en condiciones dignas y que la futbolista denunciante “se quejó por no estar jugando y, efectivamente, le pedí que fuera con el DT a solucionar sus temas deportivos. Ella lo intentó, no consiguió lo que buscaba y regresó conmigo”.

Finalmente, Mineko Kato, subdirectora de Capital Humano Deportivas de las Chivas precisó en el cuestionario citado que el equipo cuenta con un programa de apoyo y denuncia anónima que se llama DIILO (Diversidad Igualdad e Inclusión Laboral Omnilife-Chivas), al cual tienen acceso todos quienes forman parte de la institución y lo compartió con la reportera.