Cuatro jugadores de Patronato detenidos por incidentes en liga argentina

BUENOS AIRES (AP).– Cuatro futbolistas y un integrante del cuerpo técnico del club Patronato fueron detenidos por agresiones a un árbitro y la policía durante los incidentes que se desataron tras el partido ante Barracas Central por la décima fecha de la liga argentina.

Juan Barinaga, Matías Pardo, Axel Rodríguez y Justo Giani, así como el entrenador de arqueros Damián González quedaron arrestados por agresión y resistencia a la autoridad contra agentes policiales que intentaban disuadirlos cuando fueron a reclamarle explicaciones al árbitro Jorge Baliño por sus fallos en la derrota 2-1, el martes por la noche, en un duelo clave entre dos equipos que buscan mantenerse en la máxima categoría.

Los jugadores y González pasaron la noche en una comisaría de Buenos Aires y el miércoles tenían previsto declarar ante la fiscal Celsa Ramírez, especializada en eventos masivos y espectáculos deportivos.

A Patronato –un club modesto de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos– le anularon un gol en el primer tiempo por un fuera de juego y otro en el epílogo del partido, por supuesto penal contra un jugador de Barracas en el inicio de la jugada. Baliño tomó las decisiones asistido por el videoarbitraje.

"Me dan ganas de llorar, ir a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida", expresó el entrenador de Patronato, Facundo Sava, en el campo de juego al finalizar el partido mientras sus jugadores rodearon a Baliño para increparlo en el estadio de All Boys, donde Barracas juega de local.

La policía, con escudos, buscó disuadir a los jugadores y se generó un tumulto. Según la denuncia policial, los futbolistas detenidos agredieron a cuatro agentes, entre ellos dos mujeres, y también al árbitro Baliño.

"Me siento estafado, se notaba cómo inclinaba la cancha a favor de Barracas. No podemos continuar con este tipo de arbitrajes", manifestó Óscar Lanzi, presidente de Patronato, a periodistas.

Barracas es un equipo ligado a Claudio Tapia, quien fue su presidente antes de asumir la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y desde que logró el ascenso a la máxima categoría en 2021 se sospecha que es favorecido por los arbitrajes.

Aunque Lanzi desligó a Tapia, advirtió que "este arbitraje vergonzoso le hace muy mal al futbol argentino".

Patronato y Barracas suman 12 puntos.