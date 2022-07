Sebastian Vettel anuncia su retiro de la Fórmula 1 a final de temporada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Sebastian Vettel, corredor alemán que ostenta cuatro campeonatos de Fórmula 1, anunció que se retirará del Gran Circo al finalizar la actual temporada, esto para pasar más tiempo con su familia.

Recientemente Vettel abrió una cuenta personal de Instagram y fue por medio de dicha red social que compartió estas declaraciones: “Mi mejor carrera está por venir, creo en avanzar y seguir adelante. El tiempo es una calle de sentido único y quiero crecer con los tiempos. Mirar hacia atrás solo te ralentizará. Espero correr por pistas desconocidas y encontraré nuevos desafíos”, apuntó en su mensaje de despedida.

Además, explicó que la decisión de retirarse no ha sido fácil y que al final del año quiere tiempo para reflexionar en qué se centrará, aunque hay algo que tiene claro: “Quiero pasar más tiempo con mi familia”,

“Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarlos cuando se caen, escucharlos cuando me necesitan, no tener que despedirme y lo más importante: poder aprender de ellos y dejar que me inspiren”, comentó.