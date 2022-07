Ya vuelan a Finlandia 9 integrantes de la Selección Femenil de Futbol Americano

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Federación Mexicana de Futbol Americano confirmó que 9 integrantes de la Selección Mexicana Femenil de Futbol Americano ya están en camino a Finlandia, para participar en el Mundial que inició este sábado, aunque ya no lograron jugar el partido inaugural.

Se trata de las jugadoras Andrea Romero, Ale Pedroza, Marlene Gutiérrez, Ana Barbosa, Karla Machuca y Karla Granados, quienes viajan junto a los entrenadores Yovanni Carrillo, Josué Romero y el médico del equipo mexicano.

La selección nacional Femenil ya inició su camino a Finlandia, los primeros 9 pasajeros ya están en el avión, esperamos a medio día poder confirmar el resto de las rutas y pasajeros pic.twitter.com/U3yIfGTXeE — Federación Mexicana de Fútbol Americano A.C. (@FMFAOFICIALMX) July 30, 2022

El resto de la Selección Mexicana se mantiene en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde entrenarán este sábado, mientras esperan conseguir vuelos para el Mundial Femenil.

El retraso en el viaje, que estaba planeado para el miércoles, sigue sin resolverse, y causa graves problemas ya que perdieron el primer partido de la competencia.

Pese a todo, el deseo del equipo es jugar los dos siguientes partidos, aunque ya no podrán obtener alguna medalla.

“Ya no participamos por ninguna medalla y solamente iríamos a disputar el segundo juego y es por el ranking, que es el lunes. No sé si atrasaron o no los juegos. No hay forma que lleguemos, porque deberíamos estar volando”, dijo Paulina Díaz, capitana del equipo mexicano a ESPN.

La mariscala de campo responsabilizó a la Federación Mexicana de Futbol Americano por no tomar las medidas necesarias.

“Ellos nos quitaron la oportunidad de pelear la medalla y ahora es intentar remediar. Pero el error ya no se puede enmendar; ya no podemos ir a jugar el primer juego, pero queremos ir a los otros y tener la oportunidad de jugar. Esto no puede repetirse para las siguientes generaciones”, consideró la jugadora.

El viernes, alrededor de las 19:00 horas, integrantes de la Selección Mexicana Femenil de Futbol Americano bloquearon la circulación vehicular en ambos sentidos de la avenida Río Churubusco, para exigir que la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA) les diera los boletos de avión para poder viajar a Finlandia y así poder disputar el Campeonato Mundial de la especialidad.

Un grupo de personas ha cerrado la avenida Río Churubusco para protestar por la falta de boletos de avión para que la selección nacional femenil se traslade a Finlandia uD83CuDDEBuD83CuDDEE . pic.twitter.com/bt0AGqCvzm — Joslar Sport (@Joslar_Sport) July 30, 2022

Durante la manifestación frente a la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), las seleccionadas no solo lanzaron consignas y mostraron carteles exigiendo los boletos, sino también solicitando la renuncia de César Barrera, presidente de la federación.

Alrededor de las 20:30 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX las encapsuló y retiró para que la circulación vehicular pudiera continuar.

Ya se ha desplegado el equipo metropolitano para recuperar la vialidad. pic.twitter.com/7JDpBhczej — Ruth Barrios Fuentes (@rbarriosfuentes) July 30, 2022

La Selección debía viajar a Finlandia el pasado 27 de julio, pues no solo el torneo inició este 30 de julio, sino que el combinado nacional tenía programado su primer partido para este mismo día.

Una jugadora, que no será identificada para evitar represalias, dijo a Proceso que César Barrera les informó que se habían perdido las reservaciones por falta de pago, por lo cual no contaban con los vuelos.

“Se llegó al punto de que la Federación nos pidió hacer búsqueda de nuestros propios vuelos con un presupuesto de 90 mil pesos por jugadora; sin embargo, cada opción que hemos presentado ha sido rechazada u obstaculizada con alguna situación, y hoy aún no tenemos vuelos”, dijo.

Esto a pesar de que Barrera en un principio les había dicho que contaban con 4 millones de pesos para dichos gastos.

El 28 de julio, el presidente de la FMFA compartió un video en el Twitter oficial de la Federación en el cual explicó que debido a que la aerolínea alemana Lufthansa se encuentra en huelga fue que la selección no pudo realizar el viaje. Pero que, a pesar de ello, “el personal de la FMFA ha puesto manos a la obra para buscar las alternativas viables que brinden seguridad y certeza” al seleccionado. Hasta ahora, Barrera no se ha vuelto a pronunciar.

Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) emitió un comunicado en el que informa: “Existen circunstancias extraordinarias ajenas a las federaciones, que pueden afectar la planeación y ejecución de un evento deportivo, por lo que llevarán a cabo las gestiones necesarias para dar respuesta y/o solución, siempre que estén a su alcance”.