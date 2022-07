Jugadoras de la selección inglesa piden cambiar el color del short blanco debido a la menstruación

Moment of the Day couldn't have been anything else...



uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F @bmeado9??#WEUROmoments | #WEURO2022 | @lays_football pic.twitter.com/SXM4IVSAR3