Josh Cavallo, futbolista abiertamente gay, confiesa tener miedo de ir al Mundial de Qatar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Josh Cavallo, futbolista australiano de 22 años que actualmente juega en el Adelaide United de la liga de su país, hizo público el año pasado que es gay. El lateral izquierdo explicó en entrevista para Sky Sports que sueña con representar a su país en la Copa del Mundo 2022, sin embargo, se ha preguntado si estará a salvo o no en Qatar.

De acuerdo con un reporte de 2021 de Amnistía Internacional sobre los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexulaes (LGBTI+), el Código Penal catarí sigue tipificando las relaciones homosexuales entre hombres como un delito punible con hasta siete años de prisión. Su artículo 296 especifica los delitos de “conducir, instigar o seducir a un varón de cualquier manera para que cometa sodomía o disipación” e “inducir o seducir a un varón o a una mujer de cualquier manera para que cometa acciones ilegales o inmorales”.

Por lo que le se le cuestionó a Cavallo si está dispuesto a acudir con su selección al Mundial, el australiano respondió: “Definitivamente me gustaría ir a la Copa del Mundo. Quiero mostrar que está bien para todos. No solo está bien para Josh Cavallo porque es un futbolista y está protegido, quiero que esté bien para esa persona común".

Aunque agregó: “Quiero hacer algo realmente bueno en mi carrera. Siempre soñé con jugar para mi país en una Copa del Mundo, pero ¿quiero que mi vida esté en peligro?”.

El jugador agregó que es un poco difícil y triste, pero que espera que cambie el futuro de las personas de Qatar, “solo para poder vivir libremente y ser ellos mismos”.

“Soy futbolista y soy gay”

En octubre de 2021, el jugador australiano compartió un video en sus redes sociales para hablar abiertamente de su orientación sexual y en él inicia diciendo “Soy futbolista y soy gay”.

“Al crecer he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza no poder hacer lo que me gustaba y ser gay. Tener que esconderme de quién era y cumplir el que era el sueño de mi infancia. Lo único que quería era jugar futbol y ser tratado como el resto de jugadores”, explica el jugador.

Y continúa: “Estoy cansado de tener que demostrar lo mejor de mí y a la vez vivir una doble vida. Es agotador y no quiero que nadie lo experimente. Creí que la gente pensaría diferente sobre mí cuando se enteraran o me tratarían de diferente manera, que me dirían cosas feas o bromas, pero no ha sido el caso. Quiero inspirar y demostrar a la gente que está bien ser gay y jugar futbol”, explica en parte del mensaje el jugador.