“¿Es mi obligación o del gobierno?”, dice Salinas Pliego a jugadoras que pidieron su apoyo

A qué se comprometen, porqué ayudarlas a ustedes y no a la ciencia o a la educación:



¿Si las ayudo se traen el 1er lugar?



¿Si no se traen el 1er lugar me pagan lo que invertí más un 33% extra (con contrato firmado por sus papás)?



¿Es mi obligación o del Gobierno ayudar? uD83DuDE44uD83EuDD14 https://t.co/oIEepXC4Vl