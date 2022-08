Villa Zevallos niega conductas indebidas en Tigres y Chivas femenil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ramón “Chito” Villa Zevallos, exentrenador de los equipos Tigres y Chivas Femenil, envió una carta en la que da su réplica a la información publicada en la nota “Revelan las indisciplinas de “Chito” Villa Zevallos en Chivas: borracheras con jugadoras, amenazas...”, publicada el martes 26 de julio en la edición digital de Proceso.

En su carta, Villa Zevallos niega que en su periodo al frente de la dirección técnica de Tigres y Chivas se realizaran festejos privados en las condiciones que expuso la jugadora anónima-denunciante citada en la nota informativa, pues “el nivel de alto rendimiento que deben mantener físicamente las jugadoras hace imposible ‘estarse emborrachando’”, afirmó.

También negó que su salida de Tigres femenil fuera a causa de asados y fiestas privadas o algún otro motivo indebido. Sobre su salida de Chivas Femenil, aseguró que en el comunicado oficial emitido hace dos años en ningún punto se hizo mención a supuestas conductas indebidas de violencia, maltrato o de índole sexual.

A continuación, el texto íntegro de la carta de Ramón Villa Zevallos Martínez y la respuesta de la reportera.

Réplica de Ramón Villa Zevallos

RAMON (CHITO) VILLA ZEVALLOS MARTINEZ, por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Av. insurgentes Sur No. 1677, Interior 202, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, así como contactos electrónicos: chitolord@gmail.com y WhatsApp: 555610810686, me permito exponer que en relación al artículo publicado en el medio de comunicación PROCESO-DIGITAL del día 26 de julio de 2022, dentro de la sección de Deportes, con el rubro “CHIVAS FEMENIL.- Revelan las indisciplinas de “Chito” Villa Zevallos en Chivas: borracheras con jugadoras, amenazas...”, y cuya autoría se atribuye la reportera Beatriz Pereyra; al respecto solicito respetuosamente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3o, 4o, 5o, 6o, 9o, 10 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria del artículo 6o, Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, se me conceda por ese medio de comunicación que dignamente preside mi DERECHO DE REPLICA respecto de la información contenida por dicho artículo, en virtud de causarme agravios directos a mi imagen, honor, reputación, vida profesional y personal; de ahí que en ejercicio de ese Derecho Humano Fundamental y con apego a lo exigido por el artículo 10 de la antes referida Ley Reglamentaria expongo:

HECHOS QUE SE DESEAN ACLARAR.-

En el artículo publicado se dijo:

“Hace dos años, la directiva de las Chivas destituyó al entrenador Ramón “Chito” Villa Zevallos, luego de que una de las jugadoras lo denunció por haber ido a un table dance con algunas de sus compañeras, quienes tuvieron que subirle los pantalones, pues no podía hacerlo él mismo por el estado de ebriedad en el que se encontraba, y cubrir una cuenta de miles de pesos para poder salir del lugar...”

“...Que Villa Zevallos organizada asados con esas mismas jugadoras en los que se emborrachaba con ellas -sin decir quiénes o sus nombres- ...”

“...otras jugadoras -sin decir quiénes o sus nombres- se animaron a contar que el entrenador se acostaba con al menos una jugadora del equipo...”; ”...y otra persona de la institución – sin decir quién o su nombre- contó que en varias ocasiones entró al vestidor y vio al profe “Chito” y a su auxiliar con una jugadora haciendo cosas” – sin decir, especificar, narrar o establecer a que se refería con “cosas”.

“...que en tigres el entrenador también organizaba los famosos asados y fiestas con las jugadoras y que una de ellas estaba sentada en sus piernas, lo cual la directiva no toleró´ y decidió destituirlo...”

SE ACLARA QUE:

Los hechos expuestos por la reportera y contenidos en el artículo de referencia, además de tener máss de dos años de haber sido aclarados en su totalidad, de ninguna manera corresponden a la fiel veracidad de lo acontecido, y si en dado momento, persistiera la duda de los valores y principios en los que siempre he sustentado mi actuación profesional dentro de las diversas instituciones en las he tenido la oportunidad de laborar, se tiene la plena libertad de poder acudir a preguntar directamente a los jugadores y jugadoras que estuvieron bajo mi dirección; de ahí que en ningún momento estando al frente como Director Técnico del equipo de futbol femenil del Club Tigres y Chivas se realizaron festejos privados e independientes en las condiciones que según expuso la jugadora anónima-denunciante, pues el nivel de alto rendimiento que deben mantener físicamente las jugadoras hace imposible “estarse emborrachando”; siendo que las únicas ocasiones (una en cada uno de los Clubs referidos), en que se promovió una reunión extra cancha de las jugadoras, fue con el estricto propósito de consolidar la unidad, armonía y homogeneidad del grupo; práctica común y del todo conocida que se llega a utilizar como dinámica de grupo para lograr los referidos propósitos.

Asimismo, quiero precisar que mi salida del Club Tigres femenil, de ninguna manera obedeció por los supuestos motivos que se refieren en el artículo (asados y fiestas privadas) u algún otro que fuera indebido, y sí por el contrario, orgulloso puedo sentirme que en la etapa de mi gestión en el primer Torneo de Apertura 2018, se llegó invicto con el equipo femenil a la final de liga, y en el siguiente Torneo de Clausura 2019 se obtuvo el campeonato de liga; cumpliendo así con el objetivo por el que el club me había contratado, y cuyo campeonato no podía concebirse, sin estar precedido necesariamente de la disciplina, constancia, perseverancia, respeto y unidad implementada por todo el equipo, máxime que a la fecha, no ha existido denuncia, reclamo o queja hacia mi persona o mis auxiliares técnicos, por alguna de las integrantes del equipo y/o directiva, respecto de la comisión de conductas inapropiadas en el desempeño de mi cargo.

En tanto que el motivo de mi salida del Club Chivas femenil, fue ya en su momento debidamente informado (más de 2 años), a través de un comunicado oficial emitido por “Chivas-Femenil” el 23 de julio de 2020, en donde en ningún punto se hizo mención a las supuestas conductas indebidas de violencia, maltrato o de índole sexual realizadas hacia las jugadoras, como afirma el artículo publicado fueron la causa de ello, tan es así, que la reportera estableció en el propio artículo que la directiva del club Chivas le informó que la investigación y entrevistas que realizaron “nunca arrojaron señalamientos de índole sexual”, “ni víctimas o hechos” que conllevaran a “denunciar ante un tribunal ordinario”, pero aún más, contando el club con un programa de apoyo y denuncia anónima llamado DIILO (Diversidad Igualdad e Inclusión laboral Omnilife-Chivas ), al que tienen acceso todos quienes forman parte de la institución, y ante el cual nunca fui requerido por algún tema de su competencia; sino por lo contrario, como Director Técnico procuré en todo momento integrar el enfoque de género igualitario y de respeto absoluto en los programas, proyectos y actividades implementados en los entrenamientos y partidos, siendo congruente en reconocer y valorar el crecimiento o buena forma de las jugadoras como parámetro esencial para su alineación en el juego.

Es por lo anterior, que solicito respetuosamente se resuelva de manera favorable la procedencia de la solicitud aquí elevada, en los términos y plazos establecidos por los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o, Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, vigente.

Atentamente

Ramón Villa Zevallos Martínez

Respuesta de la reportera

En respuesta a la carta enviada por el entrenador Villa Zevallos deseo precisar que la primera vez que tuve información sobre los hechos que motivaron la destitución del entrenador fue en marzo de 2021 cuando, a propósito de otro reportaje sobre futbol femenil que yo estaba preparando, hablé con diferentes jugadoras e integrantes de cuerpos técnicos del club Chivas Femenil y de otros equipos quienes tenía información sobre lo ocurrido. Todas las voces consultadas hicieron referencia a la manera indebida como las jugadoras convivían con su entrenador.

Entre las personas a quienes pregunté, tuve la versión de una que es muy cercana al profesor. Ella negó los hechos, lo defendió y señaló, con nombre y apellido, como mentirosa a la jugadora que denunció al entrenador ante la directiva en julio de 2020. Durante todo este tiempo (16 meses) busqué a más fuentes y voces que conocieran los hechos de primera mano y todas confirmaron la misma información porque fueron testigos directos, pero nadie se atrevió a hacer una declaración grabada, por eso la información no fue publicada.

Otras voces de jugadoras e integrantes de cuerpos técnicos y directivos de Tigres femenil narraron por qué ocurrió la destitución del entrenador campeón. También sobre esos hechos cuento con los testimonios por escrito con detalles incluso los nombres de las futbolistas involucradas.

Derivado del escándalo en la Selección Sub-20, por fin una jugadora aceptó contarme frente a frente y en grabadora lo que ocurrió en Chivas Femenil con detalles tan precisos que no dejan dudas sobre la veracidad de esta historia.

El comportamiento que tuvo el entrenador -y que ocasionó su salida de Chivas Femenil-, efectivamente, ocurrió hace dos años sin que el equipo dijera por qué, es decir, ocultó las faltas graves que cometió. El tiempo que ha pasado no invalida que se trata de un tema de interés público y con relevancia social que debe ser expuesto. La directiva de Tigres fue la primera en echarle tierra a las conductas del entrenador. Chivas Femenil fue el segundo equipo que cubrió estos hechos que por su simple naturaleza son inaceptables.

La directora deportiva del equipo, Nelly Simón, no aceptó una entrevista donde la reportera pudiera repreguntar. No obstante, las respuestas que dio por escrito son claras: a Villa Zevallos se le destituyó por los hechos referidos en el texto. Simón añadió que Chivas notificó a petición de otros clubes vía telefónica sobre el comportamiento que el entrenador Villa Zevallos dice que no tuvo.

Es claro que las jugadoras que han convivido de una forma indebida con el entrenador no van a auto inculparse por otros hechos que les pudo haber costado su despido del equipo. Las jugadoras cercanas cubren con su silencio al entrenador y se cubren a sí mismas. La diferencia es que ellas son jóvenes, la mayoría adolescentes, y el entrenador era su figura de autoridad que, justamente, tenía el poder de dejarlas o borrarlas, como se hace referencia en el texto. La fuente señala al entrenador de eso, de relacionarse con algunas de las jugadoras de una forma cómo un superior jerárquico no debería hacerlo con sus subordinadas.

Las palabras del subdirector de Comunicación del club Chivas de Guadalajara, Edgar Martínez, también confirman lo ocurrido. Al mismo tiempo que Martínez envió a esta reportera el cuestionario respondido, tuvo una reunión por Zoom con los reporteros de la fuente para alertarlos sobre la publicación y sugerirles que si iban a retomar la información que primero le dieran derecho de réplica al equipo y les hizo una narración de cómo ocurrieron los hechos

“La denuncia (interna) por parte de una jugadora se hizo varios meses después (de lo ocurrido), el profesor lo reconoció, dijo que es verdad, que es cierto, se procedió a hablar con el director técnico. Las jugadoras que hablaron lo defendieron, se responsabilizaron de los hechos, dijeron nosotras organizamos todo, ninguna aceptó o puso sobre la mesa temas de índole sexual, ni de acoso ni de ninguna otra cuestión (…), pero era una indisciplina en un tema en el que el club no estaba de acuerdo con una persona que tenía la responsabilidad de ser líder (…) una semana antes de iniciar el torneo salió (…) era el cumpleaños, si no me equivoco, el cumpleaños 50 del profesor. Las chicas dicen: ‘nosotras organizamos la salida, no estuvo bien; fue un error’. Para la institución no está bien que el DT se haya ido de fiesta a un table dance con las jugadoras”

En su charla con los medios, un reportero comentó que él supo desde un principio lo que había ocurrido, pero que decidió no publicar nada porque le pareció “excesivo” que lo corrieran por eso, porque “es la forma como se comportan los jugadores de futbol” (salen a beber y a antros).

Martínez le aclaró: “para los valores de Chivas, más allá de que no tenemos registro de alguna cuestión más allá, el club entiende que hay jugadoras menores de edad en esa plantilla y él era el responsable y el líder y no es el liderazgo que querían en el equipo”.

Por último, me permito citar otra parte de la entrevista con la jugadora que es mi fuente que no incluí en el texto: “Te doy un ejemplo: una vez una de mis compañeras vio a otra besarse con un auxiliar y dijo algo así: ‘pues sí, si quiere jugar o quiere que la convoquen’ (…) creo que mis compañeras no tienen la culpa para nada, creo que todas son víctimas de este sistema opresivo. Tenemos normalizado en México esa cultura de ‘me quedo en un lugar seguro, aunque haya alguien que me manipule’ porque así son las cosas”.

Beatriz Pereyra