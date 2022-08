Serena Williams sobre su retiro: "Empezó la cuenta regresiva"

NUEVA YORK (AP).– Serena Williams dijo que "empezó la cuenta regresiva" y que está lista para dejar el tenis después de ganar 23 Grand Slams, tener otro hijo y dedicarse a sus negocios.

En un artículo distribuido el martes por la revista "Vogue" y en su cuenta de Instagram, Williams no dijo cuándo se retirará, pero quedó latente la posibilidad de que lo haga tras el US Open que empieza el 29 de agosto en Nueva York.

"Llega un momento en la vida en el que tienen que decidir cambiar de rumbo. Es un momento duro cuando lo que haces te gusta mucho. Adoro el tenis. Pero ahora empezó la cuenta regresiva", expresó Williams en Instagram. "Tengo que enfocarme en ser mamá, en mis necesidades espirituales y en descubrir finalmente una Serena distinta, pero igualmente fenomenal. Voy a disfrutar mucho estas próximas semanas".

"Cumplo 41 años este mes y hay que dejar algunas cosas de lado", escribió Williams.

Acotó que no le gusta la palabra retiro y que prefiere pensar que está en una etapa de su vida en la que está "tomando distancia del tenis para dedicarme a otras cosas que son importantes para mí".

"Sufro mucho. Es más duro de lo que jamás imaginé. Lo detesto. Detesto verme en esta encrucijada", se lamentó, aludiendo a su retiro. "Me digo todo el tiempo, 'ojalá me resultase fácil, pero no es así. Estoy hecha pedazos. No quiero que esto se acabe, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que se viene".

Williams está participando en un torneo en Toronto en canchas duras, preparatorio para el US Open, el último torneo grande del año.

La estadunidense ganó más torneos de Grand Slam que ningún otro jugador o jugadora de la era profesional. Margaret Court sumó 24, pero varios de ellos en la era amateur.

"Mentiría si dijese que no quería ese récord. Obviamente, lo quiero. Pero en el día a día, no pienso en eso realmente. Si estoy en la final de un Grand Slam, entonces sí, pienso en el récord", manifestó. "Tal vez pensé demasiado en eso y no ayudó. De la forma en que yo veo las cosas, debería tener más de 30 Grand Slams".

Agregó que, a pesar de ello, "en estos días, si tengo que elegir entre enfocarme en el tenis o enfocarme en mi familia, elijo esto último".

Williams y su esposo, el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, tienen una hija, Olympia, que cumplirá cinco años el 1 de septiembre.

"Créanme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo", señaló la tenista, quien estaba embarazada cuando ganó el Abierto de Australia de 2017, su último Grand Slam. "Si fuese un hombre, no estaría escribiendo esto, estaría jugando y ganando, mientras mi esposa se ocupa del trabajo físico de expandir nuestra familia".

Williams estuvo alejada del tenis un año luego de lesionarse en la primera ronda de Wimbledon en 2021. Regresó a la competencia en el mismo Wimbledon este junio y perdió en la primera ronda.

Después de esa derrota, se le preguntó si volvería a competir.

"Eso es algo que no puedo responder", dijo Williams, quien ganó su partido de la primera ronda en Toronto el lunes. "No lo sé. ¿Quién sabe qué haré?".

Williams da a entender en su artículo en "Vogue" que el US Open será su último torneo, pero no lo dice explícitamente.

"No busco una despedida ceremonial, en la cancha", aseguró. "Soy muy mala con las despedidas, la peor del mundo".