Esto dijo Dani Alves ante las críticas por los resultados en Pumas y sobre ir a Qatar con Brasil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dani Alves brindó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Cantera para hablar sobre lo que está viviendo con Pumas y, además, acerca de Qatar 2022.

El brasileño habló acerca de las críticas que ha recibido debido a los resultados de Pumas; desde su llegada al conjunto auriazul, ha conseguido solo una victoria, cinco empates y cinco derrotas en Liga MX.

“Eso forma parte del show, pero en el show yo estoy en el palco y no en la platea. No me importa si la gente piensa que ha llegado mi final. Todo eso no puede formar parte de mi vida, porque al fin y al cabo todo lo que he construido durante toda mi trayectoria es a base de trabajo y debo concentrarme en hacer las cosas bien”, comentó.

Al mismo tiempo, agregó que sabe que, debido a su trayectoria, resulta normal el tema de las críticas. “Tengo una historia detrás y agradezco esa presión, porque a lo largo de mi carrera me enseñaron que si vas a pelear hay que hacerlo con los más grandes”.

Además, comentó: “Lo que estoy viviendo aquí es lo mismo que viví en São Paulo, me criticaron y fui a los Juegos Olímpicos 2020 y gané la medalla de oro. Tengo claro mis objetivos y yo estoy obsesionado con los objetivos”.

Incluso mencionó que en diversas ocasiones le han cuestionado sobre cuál es su fórmula para el éxito, a lo que respondió: “No sé cuál es la receta para ganar, pero es seguro que lleva huevos”.

Alves aprovechó para hablar sobre la relación que tiene con el timonel universitario, Andrés Lillini. “Él se molesta mucho, en eso me identifico mucho con él. Se molesta mucho cuando el equipo no sigue el plan y yo soy igual”.

El nacido en Juazeiro también habló sobre la posibilidad de defender los colores de Brasil en Qatar 2022. “Esa decisión es algo que no está en mi control, el saber quiénes iremos, pero mi trabajo yo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo muy bien”.

Por último, el brasileño aprovechó para dar una palabra a para la afición de Pumas: “El significado de afición ellos lo tienen muy claro, por eso se agradece mucho que estén ahí apoyando al equipo y defendiendo a la institución, y defenderla es estar con ella en todos los momentos, porque seguramente se gozará más cuando se gane”.