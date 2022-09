Tata Martino confirmó que sólo llevará tres delanteros a Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En conferencia de prensa, Gerardo “Tata” Martino reveló que sólo tres de los cuatro delanteros que convocó para las fechas FIFA de septiembre irán a Qatar 2022, por lo que está consciente de que su decisión final será criticada.

Los nombres que se encuentran en la lucha por hacerse con un lugar en la convocatoria mundialista son Raúl Jiménez (Wolverhampton), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Henry Martín (América) y Santiago Giménez (Feyenoord); desde el inicio de julio de 2022 hasta la fecha, el primero ha anotado un gol, el segundo cuatro, el tercero 10 y el cuarto también ha conseguido 10 tantos.

De cara a los partidos amistosos en donde el Tri se enfrentará ante Perú (este 24 de septiembre) y Colombia (el 27 de septiembre), durante la rueda de prensa, Tata Martino comentó: “Hoy tenemos una desigualdad en las posibilidades, porque hay dos aptos para jugar y dos que no están aptos. Siempre dije que el nueve es Raúl (Jiménez), está con una lesión que no le permite tener continuidad, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez, sino que tenemos que definir la situación entre cuatro, está claro que los cuatro no van a ir. Entre más motivos den para complicar la situación, lo veo bien. La discusión será el que quede fuera, como siempre sucede, en lugar de los tres que van, se hablará del que queda fuera”.

Además, agregó: “Siendo ésta la última convocatoria antes de la lista final para el Mundial, aquí hay una gran base de jugadores que estarán en Qatar, pero eso no le quita la posibilidad a algún jugador que no esté ahorita”.

En tanto, Javier “Chicharito” Hernández, quien ostenta, hasta ahora, el ser el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, con 52 goles, no es convocado con el Tri desde el 6 de septiembre de 2019, cuando México se enfrentó a Estados Unidos, encuentro que también fue el último en donde "Chicharito" anotó un gol como seleccionado.