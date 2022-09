Albert Pujols se une al club selecto de los 700 jonrones

LOS ÁNGELES (AP). — Albert Pujols conectó el viernes su jonrón 700 en las Grandes Ligas con su segundo vuelacercas en el juego entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles, y se convirtió apenas en el cuarto toletero de la historia con esa cifra.

El dominicano, de 42 años, llegó a 699 vuelacercas en la tercera entrada, una antes de alcanzar la cifra mágica en el Dodger Stadium, en un encuentro en el que los Cardenales arrollaron 11-0 al campeón de la División Oeste de la Liga Nacional.

Con el cuadrangular, en los últimos días de una campaña que el astro ha dicho será su última en las mayores, Pujols se unió a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714) en uno de los clubes más exclusivos del béisbol.

No me malinterpreten, sé cuál es mi lugar en este deporte, pero desde el primer día, cuando debuté, nunca busqué los números", dijo Pujols. "Siempre he tratado de ganar campeonatos y de intentar mejorar en esos juegos".