Mayweather: japoneses verán al "viejo muchacho bonito"

TOKIO (AP) — Cuando el campeón invicto Floyd Mayweather Jr. enfrente a Mikuru Asakura, entrenado por Manny Pacquiao, el domingo en Tokio en una exhibición a tres asaltos, los aficionados japoneses tendrán "un vistazo del viejo muchacho bonito", según dijo.

Mayweather, de 45 años, dijo a la prensa el domingo que se encuentra en buen estado para la pelea con Asakura, de 30 años, un especialista en artes marciales mixtas que debuta como boxeador en la Saitama Super Arena al norte de Tokio.

No hay restricciones de peso para la pelea. "Es pura diversión", dijo Mayweather, que tiene un palmarés perfecto de 50-0.

Su antiguo rival filipino Pacquiao, campeón en ocho divisiones, también asistió a la conferencia de prensa el sábado.

Asakura, que generalmente pesa unas 165 libras (75 kilos) se acerca más al peso de Mayweather que el último oponente que enfrentó el estadounidense en Japón hace tres años.

En esa ocasión, Mayweather derribó tres veces al kickboxer peso gallo Tenshin Nasukawa en el primer asalto de una pelea de exhibición.

No me importa si me rompe la cara", dijo Asakura el viernes. "Creo que me subestima, así que díganle por favor que no será tan fácil como cree".