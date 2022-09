¿Cuáles son los países que más boletos han comprado para el Mundial de Qatar? Aquí te lo decimos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El país que lidera el ranking de más entradas vendidas al Mundial de futbol no tiene una cultura muy futbolera, pero es el organizador: Qatar.

Después, en el Top 10, aparecen Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil y Alemania, de acuerdo con el portal Trending México.

La FIFA reveló que, hasta el momento, se han vendido 2.45 millones de entradas a la Copa del Mundo; pero señaló que la venta no ha terminado.

“Las entradas para partidos individuales, para la inauguración y la final fueron las más vendidas, pero también se vendieron abonos para asistir a cuatro estadios”, señaló la FIFA en un comunicado.

Con 500 mil entradas por vender, México se ubica entre los países con más boletos adquiridos en una lista que cuenta con mucha participación sudamericana.

Las entradas restantes se comenzaron a vender a través del portal de FIFA hace algunas horas.

La víspera inició la cuarta y última ronda de venta de entradas para la cita ecuménica, y con casi 2 millones y medio de tickets vendidos, ya se puede estimar cuáles serán los países que coparán el continente asiático.

Los datos curiosos son que Emiratos Árabes Unidos también es parte del Top 10, incluso cuando no logró clasificar a Qatar 2022. Además, India, otro seleccionado que no jugará el Mundial, es de los que más han comprado boletos, y aunque no está ahora en la lista, ya había formado parte del Top 10 de países con más entradas vendidas en Rusia 2018.

España y Canadá no están en el ranking, pero tienen un porcentaje de venta de entradas bastante alto.