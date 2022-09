Checo Pérez recibe sanción de 10 posiciones para el GP de Italia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sergio “Checo” Pérez recibirá una sanción de 10 posiciones en la largada del Gran Premio de Italia, debido a que el cambio de motor que sufrió su monoplaza sobrepasa los reglamentos de la Fórmula 1.

De acuerdo al reglamento de la F1, a cada vehículo se le puede pueden hacer hasta tres cambios de motor por temporada sin que exista alguna sanción. Sin embargo, ésta será la cuarta ocasión en que los ingenieros de Red Bull deciden hacer dicho cambio en el monoplaza del tapatío.

De tal manera que es oficial la sanción de 10 posiciones en la largada del Circuito del Autódromo Nacional de Monza, carrera que se realizará el próximo domingo 11 de septiembre a las 8:00 horas (hora del centro de la Ciudad de México).

Checo Pérez habló de esta situación en entrevista para ESPN: “"Creo que es parte de un proceso. No me siento tan cómodo como me sentía a principios de la temporada con el auto, lo ves de la Práctica 1, Práctica 2, Práctica 3, en la calificación, me cuesta un poco más llegar".

Pero Checo Pérez no será el único que sufriera una penalización por parte de la F1, también otros cinco pilotos. Max Verstappen (Red Bull) perderá cinco lugares por cambiar el ICE; Carlos Sainz (Ferrari) por MGU-K, baterías y caja de cambios perderá 15 puestos, los mismos que Valtteri Bottas (Alfa Romeo) por cambiar el motor entero; mientras que Lewis Hamilton (Mercedes) y Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que también modificaron el motor entero, irán directamente al final de la parrilla.