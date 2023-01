Alexis Vega revela la razón por la que rechazó jugar en Europa

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Durante la Copa de Mundo Qatar 2022 e incluso al término de la participación de México en ésta, se especuló que Alexis Vega podría llegar a una liga del viejo continente. El atacante mexicano confirmó que hubo acercamientos de clubes europeos, pero que decidió decirles que no.

Alexis Vega, de 25 años, brindó una entrevista para TUDN para explicar que si bien hubo acercamientos de un conjunto europeo para hacerse con sus servicios, éste rechazó la oferta debido a que estaría a prueba, pues solo jugaría por seis meses o máximo un año, por lo que prefirió quedarse en la Chivas.

Hay casos en los cuales a veces nos apresuramos solo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o un año estás de vuelta; con un equipo que estuvimos en pláticas en Europa, me quería llevar, quería que jugara seis meses y si no me iba bien, regresaría con otro equipo del futbol mexicano”, mencionó.

Y agregó: “Y yo no le veo el chiste ir a jugar seis meses, porque van a querer que te adaptes de la mejor manera y obviamente por situaciones como esas es que tomé la decisión de no ir y no apresurar este proceso. Ahorita estoy completamente enfocado en Chivas, mi familia está súper feliz de que nos vamos a quedar más tiempo acá”.

Alexis reconoció que existió el acercamiento de dos equipos, sin embargo no mencionó ni el nombre de estos ni la liga a la que pertenecen. El Rebaño Sagrado y Vega arrancarán su actividad en la Liga MX el próximo 7 de enero cuando reciban a los Rayados en el inicio del certamen.