Cata Domínguez: Temática de la fiesta fue de un videojuego, no sobre narcos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Julio César “Cata” Domínguez publicó un video para disculparse y deslindar a la Liga MX y al Cruz Azul de la polémica fiesta que le organizó a su hijo con temática de narcotráfico.

A través de redes sociales, y tal como informó la Liga MX y el club en un comunicado de prensa, “Cata” Domínguez afirmó que originalmente se trató de una fiesta basada en un videojuego, sin embargo, todos los presentes portaban armas de juguete, gorras con las siglas “JGL” y pasamontañas.

“En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó, con justa razón, indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba originalmente de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de láser tag.

“Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, a la afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Futbol por estos desafortunados hechos.

“Me gustaría dejar en claro que fue un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión, por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al club de futbol Cruz Azul. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita y me he comprometido a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club, y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha” sentenció el jugador.

Mensaje de Julio César Domínguez a la opinión pública: pic.twitter.com/USjYXyg6Nt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2023

Horas antes, la Liga MX y el Cruz Azul lanzaron un comunicado en conjunto donde expresaron el rechazo a las acciones del jugador cementero, sin embargo, el club de la Noria será el encargado de sancionar al jugador a través de su reglamento interno, además de brindarle apoyo y capacitación en relación al tema del narcotráfico.