“Basta de novelas” dice El Chicharito sobre elección de técnico para el Tri

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el Media Day de la MLS, Javier “Chicharito” Hernández habló sobre si considera adecuado o no que el próximo director técnico del Tri debe ser mexicano o extranjero.

“Cómo nos encanta manejar una narrativa y promocionar gente. Yo llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo. Aquí soy un extranjero en Estados Unidos y veo cómo me toman en cuenta".