Estas son las árbitras mexicanas que irán al Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de un comunicado, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) compartió que la FIFA dio a conocer la lista de las árbitras seleccionadas para participar en la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023. En el conteo aparecen cuatro colegiadas mexicanas.

La central Katia García y las asistentes Enedina Caudilla, Karen Díaz y Sandra Ramírez fueron seleccionadas por la FIFA para participar en el máximo evento a nivel selecciones femeniles que se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto del presente año.

Cabe recordar que Karen Díaz hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en participar en una Copa del Mundo varonil, Qatar 2022, pues tuvo actividad como abanderada en el duelo de fase de grupos de Alemania vs. Costa Rica y fue árbitra de reserva en los duelos de la misma instancia de: Ghana vs. Portugal, Túnez vs. Australia, Gales vs. Inglaterra y Marruecos vs. Croacia.

Por medio del comunicado, la Comisión de Árbitros informó que las árbitras asistirán al seminario de preparación que se desarrollará del 28 de febrero al 3 de marzo en Montevideo, Uruguay.