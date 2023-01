Así defendió Dani Alves su inocencia antes de ser arrestado por agresión sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio del escándalo por agresión sexual que enfrenta, el brasileño Dani Alves -quien ya quedó fuera de Pumas y está en prisión preventiva en España- negó las acusaciones en su contra.

En un video que envió al programa español “Y ahora Sonsoles”, el 5 de enero, el jugador defendió su inocencia: “Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8 DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO



Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona.



El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión. pic.twitter.com/W4d5jKMGne — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 5, 2023

Durante la Jornada 2 de la Liga MX, Alves no se presentó en el partido en que Santos Laguna recibió a los Pumas, el cual se llevó a cabo el 14 de enero, ya que solicitó un permiso especial para poder viajar a Brasil por la muerte de su suegra.

El Club Universidad Nacional lamenta el sensible fallecimiento de la madre de Joana Sanz, esposa de nuestro jugador Dani Alves.



Descanse en paz. pic.twitter.com/E9bTUrjdYU — PUMAS (@PumasMX) January 13, 2023

Este 20 de enero, el jugador de los Pumas se presentó voluntariamente en la comisaría de los Mossos d’Esquadra (la policía autónoma catalana) de Les Corts para declarar y fue ahí donde fue arrestado. Después de estar en los calabozos de la Ciutat de la Justicia, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción 15, que acordó su envío a prisión; la Fiscalía solicitó prisión provisional sin derecho a fianza para evitar el riesgo de que Alves huya de España.

Posteriormente, los Pumas anunciaron la recisión de contrato con el jugador, en un mensaje a medios de Leopoldo Silva, presidente del conjunto universitario.