Juzgado ordena prisión provisional sin fianza para Dani Alves

MADRID (apro).– Un juzgado ordenó este viernes prisión provisional comunicada sin fianza para el futbolista Dani Alves, del equipo mexicano Pumas, acusado de agresión sexual en una discoteca de Barcelona, como lo había solicitado la fiscalía después de que el jugador prestara declaración ante los Mossos d´Esquadra y luego fuera puesto a disposición de una jueza en la Ciutat de la Justicia en la capital catalana.

La decisión de la magistrada del juzgado de instrucción 15 de Barcelona es por el riesgo de que el jugador huya de España.

La detención se hizo oficial a las 10 de la mañana, y cerca de la una de la tarde, después de estar en los calabozos de la Ciutat de la Justicia, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción 15, que acordó su envío a prisión, lo cual se conoció poco antes de las 18:00 horas (hora local).

Dani Alves está acusado por una presunta agresión sexual cometida contra una mujer en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal el 30 de diciembre pasado.

La Fiscalía pidió prisión provisional sin fianza para el astro brasileño por presuntos tocamientos indebidos contra la denunciante.

Alves, que actualmente vive en México, se presentó a declarar voluntariamente esta mañana en la comisaría de los Mossos d´Esquadra (la policía autonómica catalana) de Les Corts, de donde salió arrestado a las 10 de la mañana en un coche policial rumbo a la Ciudad Judicial, para ser presentado ante un magistrado.

Dos días después de la presunta agresión sexual en el antro, la mujer hizo la denuncia, la cual está judicializada y en fase de instrucción, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El astro brasileño, de 39 años, negó las acusaciones en un video enviado a un programa de la televisión privada española.

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño”, dijo en el video.

Agregó: “Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, como lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no”.

Alves, quien había solicitado permiso a los Pumas de la UNAM para atender el fallecimiento de su suegra en Barcelona, reprochó que con esto se ha daño a su gente.