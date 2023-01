“Yo sé lo respetuoso que es”: La modelo Joana Sanz defiende a su esposo Dani Alves

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La modelo española Joana Sanz, esposa del futbolista Dani Alves –preso por una acusación de abuso sexual en Barcelona, España--, salió en defensa del brasileño al asegurar que es una buena persona y que lo conoce tan bien que seguramente hubo un error en la denuncia.

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque cuando me estaba conociendo no me faltó al respeto”, señaló la influencer al programa “Y ahora Sonsoles”, de la televisora cadena Antena 3.

Dijo que el acercamiento de su esposo con mujeres es algo normal porque es una figura pública y siempre se ha comportado como un caballero.

“He visto muchas veces cómo mujeres se acercan, muchas atrevidas a intentar algo con mi marido, en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, dijo al asegurar en la inocencia de su esposo.

Antes de que Dani Alves fuera detenido después de ser denunciado por presunto abuso sexual, Sanz publicó un mensaje en redes sociales que decía: “Together” (Juntos, en inglés).

En su más reciente post, la modelo tronó contra los medios de comunicación que buscan “tanta noticia en el dolor ajeno”, y pidió empatía, pues hace una semana falleció su madre.

El brasileño fue detenido este viernes 20 de enero en Barcelona, después de que acudió voluntariamente a una comisaría para responder por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca, a finales de diciembre. Fue trasladado a los juzgados para tomarle su declaración.

Según Marca, el exjugador del Barcelona y de Pumas fue denunciado el 2 de enero por “tocamientos no consentidos” en la discoteca Sutton de Barcelona, el 30 de diciembre.

El futbolista negó las acusaciones en un video enviado a Antena 3 la semana pasada, pero reconoció que estuvo en el club, aunque aseguró que no conocía a la mujer y afirmó que nunca ha invadido el espacio personal de nadie.

La acusación

El periódico tuvo acceso a la denuncia de la mujer de 23 años que hizo ante los Mossos d’Esquadra, la Policía de Cataluña, en la que dijo que salió a divertirse con dos amigas y cuando bailaban en la pista de Sutton, un camarero se les acercó para informarle que un grupo de hombres de origen mexicano las invitaba a integrarse a la zona VIP.

Dijo que rechazaron el ofrecimiento, pero el empleado insistió y remarcó que se trataba “de un amigo”. Señaló que se presentó como “Dani” y luego “comenzó enseguida a tontear con las tres, pegándose mucho a ellas y tocándolas. Después se colocó detrás de la víctima y comenzó a decirle cosas que ella no entendió porque posiblemente eran en portugués.

“Fue entonces cuando supuestamente le agarró con fuerza la mano y Alves se la llevó a su pene, un gesto que repitió en dos ocasiones pese a la resistencia de ella”, indicó el medio de comunicación.

Después, siguiendo el relato de la denuncia, Alves la tomó de la mano y la llevó a un cuarto de baño de servicio. Quiso escapar, pero el futbolista “cerró la puerta y se lo impidió”, luego, según la víctima, él se sentó el inodoro, le subió el vestido, le pidió que le dijera que era su “putita”, la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación, a la que se resistió, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. Le dijo que saliera del sitio después de él.

La escena duró, según El Periódico, 47 segundos y no existen registros de cámaras de seguridad. La víctima contó lo sucedido, llegó la policía y la llevaron al Hospital Clinic ,donde le realizaron estudios que se usarán para confirmar la versión de los hechos.

Este viernes, el club Pumas de la UNAM decidió rescindir el contrato que tenía con Dani Alves, quien ya se encuentra en prisión preventiva.