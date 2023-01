Abogada de la mujer que acusa a Dani Alves de violación reveló que rechazarán un eventual acuerdo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La abogada Ester García López, quien representa legalmente a la mujer de 23 años que denunció en Barcelona, España, al futbolista Dani Alves por presunta violación, anunció que rechazarán un eventual acuerdo para evitar condenar al futbolista brasileño.

En entrevista para el portal brasileño UOL, publicada el jueves, la litigante afirmó que su cliente se negó de manera “firme y reiterada” a recibir algún tipo de indemnización por parte del presunto agresor, pese a que tiene derecho por la posición financiera que tiene el futbolista.

Hay algunas figuras públicas que creen que están por encima del bien y del mal, que piensan que nunca le creerían a una chica como mi cliente”, dijo y aseguró que la mujer solo quiere justicia.

“Me comentaron que él hace muchos tratos, pero yo voy a defender los derechos de mi cliente. Si ella no quiere trato, no hay trato. Mi temor es que empiecen a presionar desde los medios para que llegue a un momento en el que diga no aguanto más”, señaló.

Contó que cuando ella la contactó para defenderla, le advirtió:

Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe”.

Aseguró que este caso cuenta “con más pruebas de las habituales” y no porque el acusado sea una figura pública, sino porque la denuncia se hizo de inmediato y no se esperan días o meses en los que desaparecen muchas pruebas.

“A diferencia de la mayoría de las víctimas de violencia sexual, que por disgusto lavan su ropa interior, ella no tuvo tiempo de pensar. Fue atendida rápidamente y la evidencia permaneció allí”, afirmó.

Comentó que su clienta está recibiendo apoyo psicológico de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia, otro para evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa y uno más, con ansiolíticos, para dormir, pero “no ha podido desde el día que prestó declaración”, indicó.

También dijo que “es raro” que su clienta diera una declaración concisa, sin contradicciones, porque “muchas mujeres sufren de estrés postraumático y olvidan detalles, se acuerdan después”, pero en su caso no sucedió, porque “recordaba todo, de principio a fin”.

Explicó que lo anterior, junto a la posibilidad de fuga por parte de Alves, porque tiene doble nacionalidad y una posición económica favorable, “fueron determinantes para su detención”, lo cual calificó como “ejemplar”.

El 20 de enero, Alves fue detenido en Barcelona, después de presentarse a declarar por la presunta violación de una mujer durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre, en una discoteca.

El juzgado declaró prisión incondicional para el futbolista, quien está preso en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires.

“Abogada de mujer que acusa a Dani Alves de violación: ‘Me miró y me dijo: ‘Ester, tengo la suerte de tener buenas condiciones de vida y no quiero indemnización, quiero prisión’, dice Ester García López”, publicó UOL en redes sociales.