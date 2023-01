Dani Alves niega haber abusado sexualmente de una mujer en Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dani Alves, actual jugador de Pumas, se encuentra bajo investigación en España por supuestamente haber abusado sexualmente de una mujer en una discoteca en Barcelona. Sin embargo, en un video que envió al programa español Y ahora Sonsoles, el brasileño comentó que niega la acusación y que no conoce a la mujer.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, agregó.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8 DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO



Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona.



El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión. pic.twitter.com/W4d5jKMGne — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 5, 2023

¿Por qué acusan a Dani Alves de agresión de acoso sexual?

El futbolista fue denunciado por una mujer ante el Juzgado de Barcelona, pues lo acusa de haber abusado sexualmente de ella durante la madrugada del pasado 31 de diciembre, esto de acuerdo a información de EFE.

La mujer que presuntamente fue agredida sexualmente por el jugador de 39 años en la discoteca Sutton de Barcelona formalizó su denuncia el pasado 2 de enero ante los Mossos d’Esquadra, como se le conoce a la policía de Cataluña.

De acuerdo a la denuncia que comparte EFE, la mujer establece que el futbolista brasileño realizó “tocamientos por debajo de su ropa interior sin su consentimiento”. Tras los hechos la mujer y sus amigos alertaron al personal de seguridad de la discoteca, el cual activó el protocolo pertinente para tales casos y, además, dio aviso a los Mossos d’Esquadra.