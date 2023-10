Presidenta de la Liga F, dispuesta a declarar contra Rubiales: fui víctima de sus actitudes machistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), acudió a la Audiencia Nacional a declarar ante el juez, Francisco de Jorge, acerca del beso sin consentimiento que dio a Jennifer Hermoso durante la premiación a la Selección Española por ganar la Copa del Mundo 2023. Se enfrenta a dos delitos: uno de agresión sexual por el beso y otro de coacciones.

Rubiales compareció durante una hora y respondió a las preguntas del juez de la Audiencia Nacional y de todas las partes, y negó los hechos que se le imputan, tanto las coacciones como la falta de consentimiento en el beso. A propósito de esto, el medio de comunicación El Español compartió fragmentos de los audios de las declaraciones del expresidente de la RFEF.

“Ganamos un Mundial y hay muestras de afecto. Yo no llevé a alguien a escondidas para darle un beso. No. Es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo”.

Dentro de sus declaraciones, Rubiales explicó que en ningún momento posterior a la entrega de medallas se acercó a Jennifer Hermoso para decirle que saliera a declarar respecto al beso porque no le generaba ningún problema.

Respecto a las declaraciones de Rubiales, Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F (primera división femenina de España), comentó en entrevista con Proceso que no le sorprende que el expresidente de la RFEF continúe diciendo que no obligó a Hermoso a darle un beso. Además, asegura que la obtención del campeonato mundial ha sido clave para evidenciar las actitudes machistas de Rubiales.

“Estamos socialmente más preparados para ser más críticos con este tipo de actitudes. Hace años una situación así no se hubiera valorado de la misma manera ni tampoco se hubiera juzgado igual. Ahora hay más conciencia. España tuvo que ganar un Mundial para que a las jugadoras se les escuchara y que el mundo volteara a ver las cosas que veníamos denunciando muchas personas desde hace tiempo. Hasta ahora no se nos había escuchado ni tratado justamente”, menciona Álvarez.

La presidenta de la Liga F aseguró que fue víctima de las actitudes machistas de Luis Rubiales cuando ella tomó el cargo como máxima dirigente del futbol femenil español en junio de 2022.

“Desde mi llegada fue muy difícil. Acababa de ser madre por tercera ocasión, le pedí que las primeras reuniones para coordinar la competición recién creada fueran por videoconferencia porque me encontraba en mi periodo de lactancia y maternidad. Rubiales me escribió un correo electrónico en el que me decía que tenía que dar ejemplo profesional y que si no podía asistir a las reuniones presencial entonces me dedicara a la maternidad”.

Beatriz Álvarez es tajante al mencionar que “los actos repugnantes” de Rubiales ponen el foco de atención no sólo en España, sino en aquellas personas que como él replican ese tipo de actitudes. “Dentro de todo lo negativo que es no poder haber disfrutado de un campeonato del mundo, también pienso que con el tiempo seremos capaces de valorar mucho lo que hemos ganado. El impacto va mucho más allá del futbol. En muchas de las federaciones, no sólo en España, existen otros Rubiales y evidenciar esto hace que la sociedad se replantee cuál es el deporte y valores que queremos que nos represente. Espero que haya un cambio más allá del futbol, a nivel social”.

Por último, la dirigente del futbol femenino español dice que por el momento no ha sido contactada para declarar en la Audiencia Nacional contra Rubiales, pero en caso de llegar el momento no dudará en acudir.

“En cualquier proceso judicial que se me requiera ahí estaré, pues desde un inicio no tuve ninguna duda en posicionarme del lado de la justicia, es decir, del lado de las jugadoras, tanto por la situación que vivió Jennifer Hermoso, que es intolerable, como por los comunicados machistas del expresidente y las presiones y amenazas a las que sometió a las seleccionadas. Siempre estaré dispuesta a apoyarlas”, concluyó Álvarez.

El juez Francisco de Jorge aprobó una orden de alejamiento contra Rubiales para que no pueda acercarse a menos de 200 metros de Hermoso ni comunicarse con ella durante la investigación judicial.

De acuerdo a un comunicado difundido por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, el juez rechazó la petición del fiscal para que el expresidente de la RFEF se presente dos veces al mes en un juzgado mientras dure el proceso de investigación. También rechazó la petición de la abogada de Hermoso, Carla Valls, de embargar preventivamente los bienes de Rubiales.