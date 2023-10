La FMF niega tener un litigio con Álex Lora por “El Tri”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A lo largo de este día, circuló en diferentes medios de comunicación que el músico Álex Lora le ganó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) una supuesta batalla legal por el uso comercial de “El Tri”, nombre con el que también se le llama al combinado nacional. Sin embargo, fue la propia federación la que aclaró que no existe ningún litigio entre ambas partes.

De acuerdo a Récord, Lora, quien fundó El Tri en 1981 tras su salida de la banda Three Souls in My Mind, registró el nombre de la agrupación como marca comercial. Según el portal web, el músico obtuvo una victoria legal que confirmó su derecho exclusivo para utilizar el nombre.

Inclusive Récord mencionó que “el vocalista expresó su satisfacción tras la resolución del caso y destacó la importancia de proteger la identidad de la banda que ha sido parte fundamental de la escena musical mexicana durante décadas”.

Sin embargo, horas después de la noticia, la oficina legal de la FMF informó que el organismo no tiene o tuvo ningún litigio con Lora por el uso de alguna marca propiedad de la FMF. Y aseguró que “El Tri no es una marca registrada por la FMF”.

En sus redes, el líder de El Tri publicó videos donde aparece en la tumba del guitarrista Jimi Hendrix e hizo promoción de su presentación de este miércoles en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. No mencionó nada sobre el supuesto triunfo legal.