COI advierte a países que busquen recibir los Olímpicos que no excluyan a los deportistas

(AP).- Los países que excluyan a deportistas por razones políticas correrán riesgo de quedar sin posibilidad de recibir los Juegos Olímpicos, indicó el domingo el COI.

At the 141st International Olympic Committee Session in Mumbai, India.@IOC @narendramodi @PMOIndia#IOC #OlympicGames #IOCMumbai2023 pic.twitter.com/v1tYBFjuor