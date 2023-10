Así va el pleito entre Maria José Alcala y Ana Guevara previo a los Panamericanos

CIUDAD DE MÉXICO.- (apro) El Comité Olímpico Mexicano (COM) emitió un comunicado para informar que las diferencias denunciadas por su titular, María José Alcalá, con la Conade de Ana Guevara, se resolvieron por el bien de los deportistas.

Esta mañana, la titular del COM María José Alcalá, reveló en entrevista con ESPN un nuevo conflicto con la Conade, encabezada por Ana Gabriela Guevara, a días de la inauguración de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

El conflicto inició porque Rut Castillo, directora de Alto Rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) quería cambiar a los abanderados elegidos por el COM, el taekwondoin Carlos Sansores y la basquetbolista Karina Esquer.

Ante la negativa de María José Alcalá, la presidenta del COM solicitó que Rut Castillo no se presentara a la ceremonia de abanderamiento en Palacio Nacional, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes, pues consideró que era un acto deliberando y doloso, además de una falta de respeto para los deportistas.

“El Comité Olímpico está consciente que nunca nos han respetado, desde que yo estoy al frente, pero el acto, en lo personal, era un acto grosero en contra de los atletas nombrados. Al manifestarlo, pedí que no asistiera la directora que tomó la decisión, a la delegación. Me entero, yo, hace unos momentos, que decidieron no subir al avión los médicos que manda la Conade”, explicó Alcalá.

Según la nota publicada por ESPN, la titular del COM se enteró hace unas horas que, por instrucción de la Conade, específicamente de Rut Castillo, cinco médicos no subieron al avión que los llevaría a Chile.

“Tengo entendido que ella (Rut Castillo) pidió que deliberadamente se cambiaran los abanderados. No es correcto que actúen de esa manera con los atletas, les quitan sus becas, no les permiten que vengan algunos entrenadores para atenderlos, ponen de pretexto que por su convenio no les pagan la preparación o los gastos por participación en selectivos, también creo que ya es tiempo que esta situación sea mucho más clara y definida, estamos con los atletas, es decepcionante la actitud, reconozco que sí, no tengo por qué no decirlo", dijo la presidenta del COM.

Alcalá, estuvo solicitando a los diversos Institutos del Deporte apoyo con el personal médico que necesita la delegación mexicana durante su participación en los Juegos Panamericanos.

“Lamentamos esto por los atletas de México, no vamos a poner en riesgo sus competencias, hemos pedido a institutos del deporte que nos apoyen, a médicos que ya han apoyado y han aceptado. Posiblemente no estén en uno o dos días cubiertos en su totalidad los deportes, no sabemos si los que se encuentran en Chile y son de la Conade se van a retirar de la delegación, es una decisión de la Conade”, sentenció Alcalá.

Sin embargo, el mismo COM acaba de emitir un comunicado de prensa para informar que Ana Guevara, titular de la Conade y María José Alcalá llegaron a un acuerdo por el bienestar de los deportistas.

No obstante, no comparten ningún detalle de cuándo viajarán los cinco doctores en cuestión ni cómo se llegó al acuerdo.