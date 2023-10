Con dinero de la iniciativa privada México buscará el tercer lugar en los Panamericanos

Ciudad de México (Proceso).-- Con un presupuesto de 96 millones de pesos --44 que aportó el Comité Olímpico Mexicano (COM) y 52 la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)-- la delegación mexicana integrada por 640 deportistas participará en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a partir de este viernes 20 de octubre.

Con estos recursos se costearán los boletos de avión, hospedaje y alimentación en la Villa Panamericana tanto de deportistas como de sus equipos multidisciplinarios —médicos, fisiatras, etcétera—, el traslado de los caballos para la disciplina de ecuestre y las embarcaciones que se necesitan en remo y canotaje, además de las inscripciones y los uniformes.

“La aportación económica del COM es histórica, la hemos logrado gracias a los patrocinadores y con mucha gestión porque ya hemos demostrado que nuestro mejor activo en México son los atletas. Nos dimos cuenta que teníamos errores y que debíamos cambiar, que no podíamos esperar estáticos que el dinero nos cayera siempre del gobierno federal. Hay que reconocer que las dinámicas cambian y no nos deben de espantar”, explica en entrevista María José Alcalá, presidenta del organismo olímpico.

A diferencia de los Juegos Centroamericanos de El Salvador 2023, cuando el COM dependió por completo de los recursos públicos federales, para Santiago el organismo olímpico gestionó para que un grupo de patrocinadores aportara dinero: las marcas de ropa deportiva Joma y Arena, la constructora Grupo Indi, Banco Multiva e Imagen Televisión de Olegario Vázquez Raña.

Al cuestionar a Alcalá sobre si la negociación con la directora de la Conade, Ana Guevara, para conseguir el dinero federal fue más fácil porque el COM aportó 44 millones, la presidenta asegura que por lo menos “fue menos ríspida y con mayor flexibilidad”, pues después de los Centroamericanos la relación se volvió más respetuosa.

Guevara y Alcalá. Negociación. Foto: Miguel Dimayuga

La delegación mexicana viajará con la expectativa de refrendar el tercer lugar del medallero obtenido en Lima 2019, para lo cual los 640 deportistas que la integran --335 hombres y 305 mujeres-- necesitan obtener entre 30 y 33 medallas de oro.

En la competencia que se realizará entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, y México participará en los 57 deportes del programa panamericano, donde debutarán el breaking, la escalada deportiva y el skateboarding. El primero estará por primera vez en los Juegos Olímpico de París 2024 y los segundos ya debutaron en Tokio 2020.

Además, por primera ocasión en la historia panamericana, en Santiago 2023 se llevarán a cabo competencias de e-sports, donde los gamers (quienes juegan videojuegos) de la región competirán en busca de las primeras preseas que, sin embargo, no contarán para los países, pues no se sumarán al medallero. México estará representado por el gamer Celic Atzin Hernández Valencia.

La meta: entre 30 y 33 medallas. Foto: Miguel Dimayuga

Alcalá también aclaró que el COM ya comprobó el presupuesto que la Conade le asignó para El Salvador 2023. De los 51.8 millones de pesos asignados regresó 6.5 millones que no se utilizaron.

“Al final no tuvimos ningún problema, de igual forma se regresó el dinero que no se utilizó porque la Federación Mexicana de Futbol decidió no utilizar las villas ni los boletos de avión, así que regresamos el dinero. Lo importante es que el COM comprobó al 100% el recurso”.

En Santiago los representativos femeniles y varoniles de futbol sí utilizarán el hospedaje, alimentación y boletos de avión que el COM y la Conade ponen a su disposición. Cabe destacar que la selección femenil no estaba clasificada a los Juegos Panamericanos, pero cuando Canadá declinó la invitación México fue el país beneficiado.

En cambio, el tenis femenil no tendrá por primera vez representación en la competencia, pues la Federación Mexicana de Tenis inscribió a las mejores rankeadas: Marcela Zacarías, Renata Zarazúa y Fernanda Contreras, quienes declinaron la invitación, pues tienen que asistir al Abierto de Tenis de Tampico, un torneo internacional avalado por la Women’s Tenis Association (WTA).

Cabe mencionar que las plazas obtenidas para México en los Juegos Panamericanos en el tenis son por ranking y tienen un nombre asignado, por lo cual, a pesar de la petición del COM de inscribir a las siguientes tenistas en el ranking, los delegados técnicos internacionales de la especialidad declinaron la solicitud y México perdió los lugares.

Por su parte, el jefe de misión de la delegación mexicana, Fernando Platas, asegura que no será fácil refrendar el tercer lugar del medallero con 30 medallas de oro, y que tampoco se trata de ponerle más presión a los atletas. En Lima 2019, México consiguió la cifra histórica de 37 preseas doradas, 42 de plata y 71 de bronce.

Las 30 a 33 medallas presupuestadas para el equipo mexicano no se traducen en retroceso, aclara Platas, quien recalca que no se puede dejar del lado el contexto y que, aunque Estados Unidos, Canadá y Brasil asistan con un equipo B en varias disciplinas, siempre hay deportistas que les puedes solucionar los resultados. Sin embargo, también confía en que los mexicanos romperán la estadística, “como lo hacen siempre”.

“En esta ocasión se hizo un trabajo con las 39 federaciones para hablar de selectivos y de los presupuestos, con Conade se trabajó muy bien en la mesa, se trató de hacer equipo y teniendo a los atletas como prioridad. Se trabajó con número fríos, la negociación fue más clara, fue objetiva, la verdad yo le agradecería a la Conade porque opinó sin que fuera un tema personal”, explica.

En Chile, México buscará 30 plazas olímpicas en 21 deportes, entre los que destacan: pentatlón moderno, clavados, ecuestre, natación artística, surf y equitación. El mayor número de medallas se espera en clavados, racquetbol y pelota vasca.

En los deportes debutantes para esta edición, México tendrá participación en las tres: breaking, escalada deportiva y skateboarding. Este último estará representado por William KC Cortez, de 26 años, y en la rama femenil por Nina Aguilar Arista, de 16. Ambos deportistas radican en Estados Unidos y cuentan con la doble nacionalidad.

En breaking, el equipo mexicano está conformado por Brandon Alejandro Valencia Rubio y Luis Gerardo Deolarte Ortiz y Gloria Reyes García y Swami Oshmara Mostalac Rizzitiello.

En escalada deportiva asistirán Andrés Alencaster Huitrón, Jair Octavio Moreno Montoya, Thor Villegas García y Héctor López Valdez, además de Arantza Fernández Gutiérrez, Valeria Macías Ferreira, María Fernanda Hidalgo Amézquita, Arantza Luna Velasco y María Fernanda González Ramírez.