Con patines prestados, el mexicano Donovan Carrillo gana medalla de plata en Escocia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano sobre hielo, conquistó la medalla de plata en el Tayside Trophy 2023 de Escocia con unos patines prestados, pues la aerolínea en la que viajó perdió su equipaje. El nacido en Guadalajara sumó 201.11 puntos para subir al podio.

En el certamen compitieron 16 patinadores de ocho países diferentes. La medalla de oro fue para el austriaco Mauricio Zandron, con 216.28 puntos, mientras que el bronce se lo llevó el británico Ken Fitterer, con una puntuación de 191.00. El sueco Oliver Praetorius, quien le prestó unos patines a Carrillo para que pudiera competir terminó en la séptima posición.

El mexicano obtuvo 73.36 puntos en su programa corto y 127.75 unidades en programa libre, en este último presentó una rutina al ritmo de los temas ‘Bésame mucho’, ‘Historia de un amor’ y ‘Cuba 2012’.

“Me siento contento, ya que logramos darle la vuelta a un panorama que parecía ser muy complejo, muy complicado y pude acostumbrarme de manera rápida a los patines de Oliver (Praetorius), que eran una talla más grandes que los míos y eran de una marca diferente y modelo diferente de cuchilla, pero traté de no pensar en eso, traté de solamente usar los patines, apretármelos muy bien y hacer los movimientos desde mis emociones, sensaciones que ya tengo registradas con mis patines y no poner mucha atención en que no eran los míos”, declaró Carrillo a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).