La ONEFA expulsa de por vida al jugador de Burros Blancos por agresión a rival del Tec

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), Alfredo Trejo Lucero, dio a conocer que el Consejo de Honor y Justicia dictaminó que Osvaldo Canchola —jugador de los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que lesionó a Diogo Zanchet, de los Borregos del Tecnológico de Monterrey— fue expulsado de por vida, por lo que no podrá ser coach, directivo, funcionario, administrativo ni desempeñar cualquier otro cargo en el futbol americano estudiantil de México.

Un video que circuló en las redes sociales muestra cómo en el partido que disputaron ambos equipos el 13 de octubre último, el linebacker de los Burros Blancos, quien pesa 115 kilos, dejó caer su cuerpo sobre la cara anterior de la rodilla izquierda del liniero ofensivo de los Borregos cuando los árbitros ya habían silbado y la jugada había terminado.

Diogo, de 21 años y quien estudia Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, dijo a Proceso que desde el inicio del encuentro notó actitudes antideportivas por parte de los jugadores de Burros Blancos, pues éstos los golpeaban intentando lastimarlos aunque los árbitros ya hubieran silbado el final de las jugadas.

Asegura que antes de su lesión no recibió ningún tipo de amenaza por parte de alguno de los jugadores de los Burros Blancos, pero uno sus compañeros sí, al cual le dijeron que le lastimarían las rodillas.

“Justo cuando cayó sobre mí sentí cómo mi rodilla izquierda hizo un estallido, después de eso hubo una sensación de entumecimiento en mi pierna y finalmente una sensación de hormigueo. Logré incorporarme con ayuda de mis compañeros y sentí un poco de dolor, pero creo que por la adrenalina no pasó a mayores en ese momento. Incluso fui a la banca y estuve ahí hasta que concluyó el juego”, relata Zanchet.

El liniero ofensivo de los Borregos de Monterrey confiesa que no pasó por su mente que dicha acción hubiera sido premeditada, sino que consideró que, como en otras ocasiones, fue consecuencia de la propia jugada.

“Cuando ya estábamos en los vestidores para la reunión pospartido, uno de mis compañeros me mostró el video que alguien subió a redes sociales en donde pareciera que el otro jugador busca lesionarme a propósito”.

Fue en ese momento cuando el doctor del equipo de los Borregos se acercó a Zanchet para revisarlo y, al darse cuenta de la gravedad, inmediatamente fueron a un hospital para realizarle una resonancia magnética. El diagnóstico fue que tiene “ruptura completa de grado 3 del ligamento patelofemoral medial y ruptura parcial grado 2 de más de 50 por ciento de ligamento colateral medial”.

Sigifredo Treviño Flores, director del área Atlética y Deportiva de la región Monterrey del Tec de Monterrey, asegura que de no ser por las rodilleras mecánicas que usaba Diogo Zanchet en ese momento, las consecuencias pudieron ser más graves. “Pudo destrozarle la rodilla”, recalca, y añade que la acción pasó tan desapercibida en ese momento que ni los árbitros escribieron nada en la cédula del partido.

“Espero que este chico (Canchola) no vuelva a jugar esta temporada, para que tenga tiempo de reflexionar sobre lo que hizo. No quiero que le quiten la beca, no creo que por unos segundos fuera de control se deba arruinar su vida ni educación. No lo odio, sólo creo que no representa el deporte que practicamos”, dice Diogo Zanchet.

El equipo médico de los Borregos espera que el jugador se recupere en cuatro a ocho semanas e incluso pueda regresar a jugar esta misma temporada. Sin embargo, en caso de que no sea así, tendrá que ser operado y pisará el emparrillado hasta la siguiente campaña.

Al día siguiente de que el video se hizo viral, el equipo de los Borregos y el Tecnológico de Monterrey enviaron de forma conjunta un reporte sobre lo sucedido al presidente de la ONEFA, a la Comisión de Arbitraje y a la Comisión de Honor y Justicia.

Dicho documento y los resultados de la resonancia magnética fueron enviados por correo electrónico el lunes 17 de octubre a las tres instancias y la institución regiomontana solicitó una sanción.

Burros Blancos ofrece pagar gastos médicos

Sigifredo Treviño dice que en cuanto el video se hizo viral en redes sociales, el head coach de los Burros Blancos, Rafael Duk, se puso en contacto con el entrenador de los Borregos (Carlos Altamirano) para incluso hacerse cargo de los gastos médicos de Diogo Zanchet.

“Rafael Duk se contactó de inmediato con Carlos Altamirano para saber cómo estaba Diogo. En el IPN tampoco estaba conformes con lo ocurrido y preguntaron de qué manera podían sumarse para ayudar”, dice Treviño.

Los jugadores del Tec de Monterrey cuentan con un seguro médico de gastos mayores que está cubriendo los gastos. Además, la institución cuenta con una clínica de rehabilitación dentro de su campus y con un psicólogo deportivo, mismos que estarán a su disposición, pues en este tipo de lesiones los deportistas suelen entrar en estados de depresión.

Por su parte, el lunes 16 de octubre, el secretario de Servicios Educativos del IPN, Marco Sosa, compartió un comunicado en su cuenta de la red social X en el que lamentó el comportamiento de Osvaldo Canchola y anunció su separación inmediata y definitiva del equipo Burros Blancos.

Respecto a esta decisión, Alfredo Trejo y Sigifredo Treviño aseguran que aplauden este tipo de posturas, ya que reivindican a las instituciones como entes educativos que forman no sólo estudiantes y deportistas, sino a personas. Además, consideran que esto marcará un precedente en la pues buscan fomentar el juego limpio.