“Al final soy yo quien se va a casa con trofeo”: Max Verstappen sobre abucheos de afición mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull en la Fórmula, comentó, tras coronarse en el Gran Premio de Estados Unidos, que si recibe abucheos en caso de ganar el GP de México no será un problema para él.

Al estar en lo más alto del podio en el Circuito de las Américas, Verstappen obtuvo su decimoquinta victoria en lo que va de la campaña.

Verstappen arrancó en la sexta posición en la parrilla de salida este fin de semana, y remontó hasta culminar en primer lugar. Lando Norris (McLaren) fue segundo, Carlos Sainz (Ferrari) terminó en tercero, mientras que Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) fue cuarto, lo que mantiene al mexicano en la lucha por el subcampeonato del Mundial de Pilotos, en donde suma 240 puntos, por su parte, Lewis. Hamilton (Mercedes) ostenta 201, y es el seguidor más cercano del mexicano.

It’s incredible to win my 50th Grand Prix here today. I feel very proud to achieve this! This was a tough race, but it’s great that we were still able to win. Amazing job by everyone in the team ?? @redbullracing pic.twitter.com/9NYUOTRBDm