Paola Longoria sigue batiendo récords para México

SANTIAGO (AP) — Después de apoderarse de su décima medalla de oro en Juegos Panamericanos, Paola Longoria salió de la cancha del Centro de Raquetas de Santiago 2023 y comenzó a llorar. La raquetbolista mexicana sabe que el fin de su carrera está cerca.

Con una actuación avasalladora, Longoria derrotó el martes a su compatriota Montserrat Mejía en sets consecutivos para conquistar su cuarta medalla de oro consecutiva en el torneo individual de ráquetbol de los Juegos Panamericanos.

El cerrar con oro en singles, en los que quizá son mis últimos Juegos, era importante", dijo Longoria, de 34 años. "Aun no decido si serán los últimos, pero si lo son, me voy con el pie derecho".

Longoria ya era la deportista mexicana más laureada en la historia de las justas continentales. Quedó con 10 oros en los Panamericanos, dos menos que la canadiense Denise Parker, como la mujer con más medallas doradas en los Juegos.

"No ha sido sencillo es mucha disciplina y entrega. Desde pequeña he sido aplicada y este es el resultado y el reflejo en la cancha", añadió. "Tuve que trabajar mucho en lo mental. Ya no tengo 20 (años) y tuve que entender que, menos es más y ya no puedo entrenar ocho horas como antes".

Parker, quien compitió en el tiro con arco, finalizó su carrera con 15 medallas, con 12 de oro. En hombres, el récord pertenece al nadador brasileño Thiago Pereira, quien se colgó 29 preseas, 15 doradas.

Longoria se consagró previamente en los singles de las ediciones de Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019.

Longoria ha sido una de las jugadoras más dominantes en su deporte. En su mejor momento como profesional, la oriunda de San Luis Potosí no perdió un solo partido entre mayo de 2011 y octubre de 2014. Además, ha ganado 11 ediciones del Abierto de Estados Unidos, el torneo más prestigioso del ráquetbol, incluyendo la edición del año pasado.

En el papel, Mejía representaba un reto mayor porque la mexicana es la número uno de la clasificación mundial. Pero Longoria se impuso por 3-0.

"Es un orgullo ver a otra mexicana en la final, 'Monse' me quitó el número uno del mundo y sabía que tendría competencia y quería ganarle, no porque eso me regrese el número uno, porque ya lo tuve 12 años y no me obsesiona, lo que yo quería era el oro en Panamericanos para irme en la cima", sostuvo Longoria.

Todavía tiene la competencia por equipos donde podría conseguir otra medalla de oro que la acerque a sólo una de la marca continental de Parker.

Sin más competencias en el calendario de ráquetbol de Santiago 2023, Longoria tendría que competir con 38 años de edad en los Panamericanos de 2027 para lograr igualar esa marca.

"Lo he pensado (el récord), pero no tengo veinte años, estoy en los 30 y hay un proceso largo que seguir", señaló. "Quizá si lo haga, no lo sé. Hace tiempo dije que ya no jugaría más en Centroamericanos y hace mes y medio jugué en mis quintos. Todo puede pasar".