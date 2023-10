Chivas separa del plantel a Alexis Vega, “Chicote” Calderón y Raúl Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Chivas compartió un comunicado en donde explica que decidió separar inmediatamente y por tiempo indefinido del plantel a Alexis Vega, Cristian "Chicote" Calderón y a Raúl Martínez por incumplir lineamientos establecidos en el reglamento interno de la institución rojiblanca.

De acuerdo a ESPN México, los tres jugadores “cometieron la indisciplina de llevar mujeres al hotel de concentración en Toluca”. El periodista de dicha cadena, Jesús Bernal, también menciona que el caso particular de Vega y Calderón resulta aún más complicado porque se encontraban en un proceso de renovación de contrato.

Por su parte, a principios del mes de septiembre, Chivas dio a conocer la renovación de Raúl Martínez hasta 2026, evento en el que además estuvo presente el entrenador del equipo Veljko Paunovic, así como el director deportivo Fernando Hierro y el presidente y dueño del club, Amaury Vergara.

El presente deportivo del Guadalajara no es el mejor en el Apertura 2023, pues marcha en séptimo lugar de la tabla general con 15 puntos, fruto de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. El Rebaño Sagrado no gana desde el 22 de agosto, cuando en la jornada 5 venció 1-0 a Tijuana, a partir de ahí no ha vuelto a ganar en la Liga MX.