Con el rechazo de la Liga MX femenil, el salario base de mujeres futbolistas avanza en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores aprobaron este miércoles en comisiones un proyecto para establecer la igualdad de salario base para mujeres y hombres en el ámbito deportivo.

El proyecto tiene el objetivo de que mujeres deportistas, particularmente las futbolistas de la Liga MX Femenil, ganen un salario base por realizar el mismo trabajo que los hombres.

El proyecto fue aprobado por Morena y aliados, junto con Movimiento Ciudadano, ante la ausencia de legisladores panistas que abandonaron la sesión.

Las comisión de Trabajo que preside Napoleón Gómez Urrutia avaló el proyecto con 11 votos, la de Igualdad de Género que encabeza la senadora Malú Micher la aprobó con 10 sufragios y la de Estudios Legislativos Segunda que preside Rafael Espino de la Peña registró 12 votos a favor.

La mayoría rechazó la petición de la senadora panista Kenia López Rabadán, quien pidió que se pospusiera la aprobación del dictamen con el argumento de que la presidenta de la Liga MX femenil, Mariana Gutiérrez Bernárdez, solicitó un parlamento abierto para que se escucharan sus puntos de vista ante el riesgo de que esta liga se vuelva inviable.

La solicitud se formuló mediante una carta en la que Gutiérrez Bernárdez advierte que se podría perder la sede de la Copa del Mundo 2026 (Estados Unidos, Canadá y México), y la candidatura propuesta para organizar el Mundial femenil 2027 junto con Estados Unidos.

Incluso, Malú Micher reveló que que también recibió una llamada del presidente de la Liga MX Mikel Arriola para decirle que “no estaban de acuerdo con la iniciativa”.

El dictamen

Las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el proyecto que busca proteger los derechos laborales de las y los deportistas profesionales.

La propuesta surgió de tres iniciativas por parte de futbolistas y varios senadores, entre los que destacan la petista Martha Cecilia Márquez Alvarado, los emecistas Clemente Castañeda y Patricia Mercado, los morenistas Gómez Urrutia, Micher y Olga Sánchez Cordero, y la panista Xóchitl Gálvez.

El dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo tiene el objetivo de mejorar los derechos y las condiciones de trabajo de las personas deportistas profesionales, con miras a que éstas puedan ejercer libremente sus derechos sin distinción de la industria deportiva a la que presten sus servicios.

Con la reforma se establece que será violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición que estipule salarios base distintos para trabajos iguales, por origen étnico o nacional, género, sexo, edad, las discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas deportistas profesionales.

Además, considera que el salario base podrá contar con aportaciones adicionales derivadas de la categoría de los eventos o funciones, de los equipos o de la experiencia en el deporte profesional.

En el caso de las futbolistas profesionales se establece que tendrán un salario base estipulado ante la ley, al igual que los hombres, mismos que pueden tener aportaciones adicionales derivadas de los ingresos de los clubes o de la misma Liga MX.

Por ende, adicionalmente al salario base —que será el mismo para mujeres y hombres— pueden existir otras compensaciones que conformen el salario bruto como son los patrocinios.

En el artículo segundo transitorio, se estipula que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, en un plazo de 180 días a partir de la publicación del decreto, formulará y publicará la política salarial y establecerá el salario base.

El proyecto aprobado obliga a las personas empleadoras a inscribir y aportar a la seguridad social de la persona deportista profesional, lo que incluye las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda; así como organizar y mantener un servicio médico privado especializado para la persona deportista profesional, conforme a los requisitos de la disciplina deportiva que desarrolla y con perspectiva de género.

El morenista Gómez Urrutia consideró urgente homologar los salarios de las y los deportistas, pues la diferencia en remuneración es extremadamente desigual.

“En el caso del fútbol, la liga mexicana de varones percibe en promedio, mensualmente, 643 mil pesos; mientras que el salario mensual de una jugadora, de la misma liga, es de tres mil 700”, expuso.

En se contexto consideró urgente que los artículos de la Ley Federal del Trabajo sean reformados con perspectiva de género “para proteger a las mujeres deportistas y garantizarles un trabajo digno, bien remunerado y reconocido”.

La también morenista Malú Micher aseguró que las modificaciones legales no son ninguna improvisación, porque desde hace siete meses lo legisladores han sostenido reuniones y se han escuchado todas las voces. Aclaró que lo que se quiere lograr es eliminar la brecha salarial de género.

Detalló que el dictamen presenta avances para garantizar los derechos laborales de los deportistas profesionales y adecuar los términos al lenguaje incluyente. Dijo que también propone que se apliquen estas políticas a todas las personas deportistas sin distinción, como lo establecen los tratados internacionales.

La reforma prevé un salario base que, además, puede contar con aportaciones adicionales derivadas de las categorías de los eventos, funciones o situaciones extraordinarias, explicó. Pero esto se aplica, insistió, a todas las personas deportistas y no sólo a las mujeres futbolistas.

Argumentos en contra y a favor

También ha argumentado en contra de la iniciativa el abogado Javier Tejado Dondé, quien fuera uno de los autores de la polémica “Ley Televisa” de 2006 y quien también advirtió que la Liga MX Femenil desaparecerá si se aprueba este proyecto.

En su columna en El Universal, el abogado argumenta que es imposible que las mujeres puedan ganar lo mismo que los hombres porque la Liga MX Femenil apenas nació en 2017, mientras que la varonil lo hizo en 1902. Además, afirma que los clubes no podrán con la carga económica, pues las dos ligas no cuentan con la misma audiencia, patrocinadores, alcance e ingresos.

Tejado Dondé afirma que la Liga MX Femenil se encuentra entre las ocho mejores pagadas en el mundo; sin embargo, soslaya que a seis años de la creación del campeonato femenil aún existen jugadoras que ganan dos mil 500 pesos al mes, mientras que hay casos como las Rayadas de Monterrey que tienen sueldos de hasta 100 mil pesos.

Ante ello, la exfutbolista e impulsora del dictamen, Paola López Yrigoyen, respondió a Tejado Dondé al afirmar que tanto él como algunos dueños de los equipos se están “ahogando en un vaso de agua por el simple hecho de no leer con detenimiento”.

“Como lo último que queremos es quebrar a los equipos, no pretendemos ahorcarlos con un monto que no podemos siquiera calcular porque la situación financiera del futbol mexicano no es transparente. Entonces no, no es populismo deportivo que ‘desmadra’ el futbol nacional. Es un primer paso conducente a negociaciones deportivas que, si bien son comunes en las ligas mejor pagadas del mundo, no son normales en el país”.

“Creo que en las altas dirigencias de Televisa hay una verdadera intención de ayudar a las mujeres deportistas. Vean al América. Por eso creo que, más allá de las filias y fobias partidistas, va a ser posible discutir esta iniciativa de reforma a lo largo del proceso legislativo correspondiente”, afirmó.

El emecista Clemente Castañeda publicó en su cuenta personal de X “Que no haya lugar a confusiones: la iniciativa plantea establecer un salario base para todas las personas deportistas en distintas disciplinas, pero este salario puede incrementarse en función de la liga, la experiencia, categorías y otras compensaciones.

“Para poner un ejemplo: no buscamos que un jugador de primera división, gane lo mismo que alguien de segunda. O que un jugador con poca experiencia gane lo mismo que una jugadora con años de trayectoria. Lo que sí buscamos es consolidar un piso mínimo que garantice a las y los jugadores percibir un ingreso digno”, continuó.

Cabe destacar que en el más reciente Plan de Inversión de la Liga MX “Por la Afición”, presentado por Mikel Arreola, en el que se repartirán 83 millones de pesos entre los 18 clubes de futbol para mejorar la infraestructura en estadios, los equipos femeniles no fueron tomados en cuenta y no entran dentro de los planes del proyecto.

Más allá de la brecha salarial entre los hombres y mujeres de la Liga MX, la propia disparidad entre los equipos femeniles es muy grande, dado que desde el primer torneo son los mismos cinco equipos los que disputan el título: Tigres. Monterrey, América, Guadalajara y Pachuca.

La falta de inversión y sueldos para las jugadoras es una constante en la Liga MX Femenil, que celebra siempre ser la más seguida en redes sociales. Sin embargo, olvidan que, de acuerdo a lo estipulado por la Federación Internacional de Futbol Asociación, para que las jugadoras puedan ser consideradas profesionales deben contar con todas las condiciones favorables para llevar un estilo de vida digno. Dos mil 500 pesos al mes no lo son.