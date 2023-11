Signorini revela cómo fue el doping de Maradona en el Mundial 1994

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El preparador físico Fernando Signorini protagonizó un capítulo de la serie “La hija de dios: Dalma Maradona”, y recordó el caso de doping del argentino.

Fernando Signorini, expreparador físico de Diego Maradona, acusó al expresidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) Julio Humberto Grondona de “entregar” al número 10 con el doping positivo que lo suspendió del Mundial de Estados Unidos 1994.

Signorini declaró en una entrevista para el documental de HBO Max “La hija de dios”, que durante el proceso mundialista hubo muchas irregularidades que concluyeron con la suspensión de Maradona.

“A ocho días de que empiece el Mundial, el doctor (Ernesto) Ugalde, el médico de la selección, venía siempre y junto al representante Marcos Franchi decía: ‘Tantas pastillas que le das a Diego... Yo tengo miedo’. Entonces, ahí le dije: ‘Escucha, ¿por qué no le dices a Grondona que baje una orden de la FIFA para hacer un control antidopaje a todo el equipo? Después tomó unos mates y vi que salió Grondona. Fui otra vez a la habitación de Ugalde y le dije: ¿Y? ‘Dijo que no’, me dice. ¿Cómo que dijo que no? ¡Podemos tener una bomba atómica abajo de la mesa!, le respondí. Eso me quedó”, dijo Signorini.

Posteriormente la AFA sí realizó la prueba de antidoping, pero no a todo el equipo, sino que, según Signorini, sólo se lo hicieron a Diego Maradona.

“Cuando terminó el Mundial, el señor Julio Humberto Grondona fue nombrado vicepresidente de la FIFA y presidente de la comisión de finanzas para manejar una bolsa de cientos de millones de dólares sin saber hablar inglés… ¿Te acuerdas del juego de figuritas, yo te doy ésta a cambio de la otra? Diego fue entregado”, aseguró.

En el Mundial, Argentina ya sin Maradona se quedó en los octavos de final cuando cayeron ante Rumania. Tanto que la victoria 2-1 ante Nigeria marcó la despedida de “La Pelusa” de la selección albiceleste.