México en los Juegos Parapanamericanos: “Pase lo que pase no será un fracaso”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Pese a que el Comité Organizador de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 canceló alrededor de 20 pruebas por la falta de quórum —principalmente en paranatación—, la delegación mexicana tiene la expectativa de refrendar el tercer lugar del medallero en Lima 2019 mediante la obtención de entre 47 y 55 preseas de oro.

En la justa regional que tendrá lugar entre el 17 y el 26 de noviembre, los 106 hombres y 76 mujeres que integran una delegación de 182 deportistas participarán en 14 disciplinas de las 21 que forman el programa.

“Estoy seguro de que vamos a superar o estar muy cerca del tercer lugar de Lima 2019 (donde se ganaron 55 preseas áureas). Antes al deporte paralímpico se le daba una concesión de recreativo y ahorita esta selección que conformamos para ir a Santiago es una selección competitiva que va en búsqueda de medallas. La mayoría de estos atletas están en el ranking 5 de América y algunos están en el ranking top 3 del mundo. Vamos por medallas, eso es seguro”, dice el Jefe de Misión, Juan Pedro Toledo.

Los deportes en los que participarán los mexicanos son boccia, futbol de ciegos, golbol, judo de ciegos y débiles visuales, para-atletismo, parabádminton, paraciclismo, paranatación, parapowerlifting, parataekwondo, paratenis de mesa, paratiro con arco, tenis sobre silla de ruedas y tiro paradeportivo.

La presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (Copame) Liliana Suárez informa que solicitó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) entre 34 y 37 millones de pesos para cubrir los gastos de los 314 integrantes de la delegación mexicana. Con estos recursos se pagarán los boletos de avión, hospedaje y alimentación en la Villa Parapanamericana, tanto de los deportistas como de sus equipos multidisciplinarios —médicos, fisiatras, personal de apoyo— además de las inscripciones y los uniformes.

“Aún no tengo la cifra exacta, pero la verdad es que nunca hemos tenido problema con la gestión de los recursos. Agradezco mucho al área técnica de la Conade porque hemos tenido un gran acercamiento. El tema más importante no es pedir, es entregar las cuentas claras y que los recursos lleguen a los atletas”, explica.

La delegación mexicana buscará 55 medallas de oro. Foto: Twitter

Más del 30% de los deportistas necesitan viajar con una persona que los asista para los traslados y realizar actividades como comer, bañarse o vestirse. A ellos se les conoce como “figura de apoyo técnico”, sin embargo, el Comité Organizador limita el número de personas que prestan este servicio, así que no viajará el personal suficiente para atender a los 182 mexicanos.

“Hay una calculadora que marca quiénes tienen el derecho técnico de apoyo, nosotros buscamos que el acompañante ayude a más de un atleta. No es suficiente, pero la calculadora lo marca. De nada sirve que yo lleve 20 o 30 personas más si no se les permitirá el acceso a la villa, que es donde más se necesita su ayuda”, explica la dirigente.

En esta edición, los deportistas mexicanos competirán en más deportes individuales que de conjunto, por lo cual el número de medallas puede incrementarse.

El cambio generacional también es un factor importante a considerar. Toledo, exvelocista sonorense y ahora jefe de analistas técnicos del deporte adaptado de la Conade, detalla que la delegación mexicana promedia menos de 30 años. En competencias internacionales pasadas el promedio de edad superaba los 32.

“Vamos con una delegación joven y tenemos grandes expectativas, pase lo que pase no será un fracaso. Tuvimos que trabajar toda el área técnica para darle apertura a los juveniles: tienen que salir a eventos internacionales, posicionarse y foguearse con los mejores. El deporte debe tener caras nuevas, ¿para qué entrena un joven si no se le dará lugar en una selección nacional?”, se pregunta Liliana Suárez.

Las disciplinas donde se espera que México obtenga la mayor cosecha de metales dorados son en para-atletismo, paranatación, parataekwondo, parapowerlifting y el tenis de mesa sobre ruedas. El para-atletismo es el deporte que más representantes lleva con 32 hombres y 22 mujeres, la paranatación es el segundo con 21 hombres y 19 mujeres.

En cuanto a las plazas olímpicas que México podría conseguir en Santiago, tanto el Jefe de Misión como la presidenta del Copame dijeron que aún no cuentan con la información exacta, pues los analistas no han terminado la proyección puesto que el Comité Organizador ha cancelado varias pruebas. Hasta ahora son 380 eventos deportivos.

Desprotegidos

Los integrantes de la delegación mexicana viajaron a Santiago con la incertidumbre de qué pasará en caso de que se enfermen, sufran un accidente o, en el peor de los casos, mueran durante su estancia para competir en los Parapanamericanos debido a que las federaciones deportivas los obligaron a firmar un documento en el que deslindan a cualquier organizador, directivo o comité de los incidentes o lesiones que se presenten en las competencias

El documento emitido por el Comité Organizador y avalado por el Comité Paralímpico de las Américas (APC) consta de cuatro páginas que firmaron como condición para poder participar.

“Reconozco que participo en los Juegos Parapanamericanos (Santiago 2023) bajo mi propio riesgo y responsabilidad, incluido cualquier impacto en mi participación y/o desempeño (…) como daños corporales graves o incluso la muerte derivada de la posible exposición a riesgos para la salud, como la transmisión de enfermedades infecciosas o condiciones de calor extremo”, se lee en el documento.

El acuerdo fue interpretado por algunos integrantes de la delegación como “una sentencia”, pues consideran que ni por representar a su país tienen garantizada su seguridad física. Los participantes de todos los países que asistan a Santiago fueron obligados a firmar el documento mencionado donde también queda claro que si extravían su equipo deportivo esto tampoco será responsabilidad del Comité Organizador.

Preocupación rumbo a Chile. Foto: lopezobrador.org.mx/2

Ante la preocupación, Liliana Suárez Carreón asegura que esta situación no es “muy diferente a ediciones anteriores” de los Juegos Parapanamericanos, pues los países sede siempre buscan la manera de “deslindarse” de cualquier problema que pudiera surgir.

“Cada sede lo maneja diferente con sus propias políticas y en este caso las aprueban los organismos pertinentes. Yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad de atención médica que puede ofrecer el país como tal. Sin embargo, México como delegación siempre lleva a su servicio médico por si un chico se enferma u ocurre cualquier incidente. En Santiago 2023, como no se tiene la cobertura, nosotros activamos un seguro de la Conade”, aclara.

Así, la Conade otorgó a los deportistas un seguro de gastos médicos mayores que entró en vigor el ocho de noviembre último. Suárez indica que desde que tomó las riendas del Copame en 2016 nunca ha ocurrido un incidente grave en las competencias internacionales.

“Dos para-atletas me comentaron su preocupación, nosotros les dijimos que no pasaba nada porque van asegurados por parte de la Conade. Todas las federaciones tienen conocimiento de cómo activar el seguro, mandar el listado de los atletas y recoger la póliza en donde dice a qué hospitales se puede acudir. De hecho, esto lo hemos llevado a cabo por varios años, no es algo nuevo”.