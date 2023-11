Liguilla-Liga MX: así se jugarán los cuartos de final

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Este domingo se disputó el último encuentro del repechaje (play in) para conocer al equipo que estará en la liguilla de la Liga MX.

León venció 3-2 a Santos y se medirá ante el líder del torneo, el América. Los cuartos de final iniciarán el próximo miércoles 29 de noviembre.

El cuadro leonés recibió en el estadio Nou Camp al conjunto de Torreón, esto debido a que los Panzas Verdes terminaron ubicados en mejor posición (octavo lugar) que los Santos (noveno). Cabe recordar que este duelo es a un solo juego.

El partido culminó 3-2 a favor del León: Adonis Frías marcó al minuto 21, Fidel Ambríz al 43 y Federico Viñas al 48, Ambriz vio la tarjeta roja al minuto 53. Por su parte, para los de la Comarca Lagunera el descuento vino por parte de Alan Cervantes al 72 y de Harold Preciado siete minutos antes de que finalizara el tiempo regular.

¡¡¡G???L!!!



Federico Viñas definió a primer poste y anotó el tercer tanto de La Fieraaaa.

Los duelos de cuartos de final quedan conformados de la siguiente manera: América (primer lugar) vs. León (octavo); Monterrey (segundo) vs. Atlético de San Luis (séptimo); Tigres (tercero) vs. Puebla (sexto) y Pumas (cuarto) vs. Guadalajara (quinto).