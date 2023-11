La deportista Daniela López Mejía denunció a su pareja por golpearla frente a su hija (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exseleccionada nacional de lucha Daniela López Mejía compartió un video en sus redes sociales donde denuncia que fue agredida físicamente por el luchador profesional Luis Pedro Cervantes.

La deportista explica que fue golpeada por el padre de su hija y compartió los daños provocados en su rostro, además confirmó que denunció formalmente a su agresor por el delito de violencia familiar en la Subprocuraduría de Justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana Cabo San Lucas.

Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí (…) Lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”.

“Estaba muy asustada, no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Temía por mi seguridad y la de mi hija. Estoy bien, estoy a salvo. Ya descartamos fracturas, mi ojo está bien. Me hicieron mi tomografía, sí tengo fractura de nariz y ya denuncié. Muchas gracias por su apoyo, por su fuerza, cada vez me siento más fuerte”, dijo López Mejía.

?? NOS UNIMOS A LAS EXIGENCIAS DE JUSTICIA PARA DANIELA ??



Daniela López Mejía, ex seleccionada nacional de lucha fue violentada por el padre de su hija, hecho por el que el medio deportivo mexicano se ha unido para darle fuerza y exigir justicia en este momento difícil. pic.twitter.com/ZUW8AUBIfm — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) November 28, 2023

De acuerdo a la información proporcionada en sus historias de Instagram, la denuncia fue interpuesta el lunes 27 en contra de su expareja Luis Pedro Cervantes. quien es un peleador profesional de artes marciales mixtas y dueño de Consciencia Muay Thai Boxeo y MMA, además de México Combate League.